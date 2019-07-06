Волчицы, спасайте: Винник сбежал от журналистов после выступления с Поплавским (видео)

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олега Винника жестко раскритиковали в социальных сетях

Олег Винник, известный украинский исполнитель, который ранее поддержал Аграрную партию Украины на предстоящих парламентских выборах, сбежал от журналистов, которые начали ему задавать вопросы о Михаиле Поплавском. Видео разместили на странице "Радио Свобода" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел после агитационного концерта в Фастове, где Олег Винник выступил вместе с Михаилом Поплавским на сцене. Журналисты подошли к артисту после выступления и начали задавать вопросы. После того, как они спросили, знает ли Винник о том, что Поплавский был одним из тех, кто проголосовал за диктаторские законы 16 января, артист сбежал, оставив их без ответа.

"Господин Олег, скажите пожалуйста, вы знаете, что господин Михаил причастен к диктаторским законам 16 января? Он голосовал за них", - дважды спросила певца журналистка, но Винник очень быстро удалился в окружении телохранителей.

Винник сбежал от журналистов (facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Пользователи социальных сетей высказались негативно как о том, что Олег Винник поддержал на выборах Михаила Поплавского, так и о том, что он отказался общаться с журналистами.

Был про Винника лучшего мнения.

Это выборы на Славянский базар или в ВР? Что происходит? Каждый суслик – агроном, каждый артист – депутат! Люди! В стране война!

Я смотрю, еще одни выборы, и мы останемся без певцов. А кто петь будет?

Скриншот комментариев (facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Напомним, ранее мы писали о том, что Винник поставил точку в слухах про поход в Раду.

А также рассказывали о том, что Олег Винник выбрал своего фаворита на парламентских выборах.