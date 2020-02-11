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Онук Єлизавети II розлучається з дружиною: перші подробиці

STYLERЖиття    11.02.2020 - 10:32
Онук Єлизавети II розлучається з дружиною: перші подробиці
Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

У Єлизавети II нові проблеми в сім'ї

Онук Єлизавети II Пітер Філліпс розлучається з дружиною Отем після 12 років шлюбу. За інформацією західних ЗМІ, дружина старшого онука королеви не витримала сімейних проблем і вирішила перебратися з двома дочками в Канаду.

За інформацією The Sun 42-річний син принцеси Анни і його дружина вже давно переживають не найкращі часи. А на такий радикальний крок 41-річну Отем нібито надихнули Меган Маркл і принц Гаррі, які змогли вирватися з-під опіки королівської сім'ї.

Інсайдери кажуть, що Отем і раніше скаржилася на конфлікти та негаразди в сім'ї, Але Пітер все одно виявився не готовий до такого повороту.

"Він спустошений. Він думав, що він щасливо одружений і мав ідеальну сім'ю з двома прекрасними дочками", - пишуть західні видання.

Варто відзначити, що для королеви це також стало сильним ударом, оскільки Отем - улюблениця Її Величності.

Онук Єлизавети II розлучається з дружиною: перші подробиці

Отем і Пітер Філліпс (фото: royalcentral.co.uk)

Подружжя виховує двох дівчаток - 9-річну Савану і 7-річну Айлу. Дочки Пітера Філліпса мають подвійне громадянство, оскільки Отем - уродженка Канади. Цей факт додає побоювань, що Отем Філліпс зможе спокійно вивезти дочок на батьківщину.

Отем і Пітер Познайомилися в 2003 році на Гран-прі Канади в Монреалі. Дівчина деякий час не здогадувалася, що Пітер - королівський онук, поки не побачила молодого чоловіка по телевізору.

Одружилися вони 17 травня 2008 року. Цей захід запам'ятався також і тим, що Кейт Міддлтон (у той час ще дівчина принца Вільяма) тоді вперше відвідала публічний захід королівської сім'ї.

Пара не має королівських титулів і не виконує зобов'язань від імені Королеви. Вони відвідують сімейні заходи.

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