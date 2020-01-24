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Королева Єлизавета II хвора? З'явилася тривожна інформація з Букінгемського палацу

STYLERЖиття    24.01.2020 - 09:56
Королева Єлизавета II хвора? З'явилася тривожна інформація з Букінгемського палацу
Королева Єлизавета II (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева Єлизавета почала пропускати офіційні заходи

Меган Маркл і принц Гаррі покинули королівську сім'ю і виїхали з Великобританії в Канаду. Вони відмовилися від своїх обов'язків почесних членів королівської сім'ї та фінансування. Їх від'їзд, а також весь скандал, який спровокувала їх заява, негативно позначилися на стані здоров'я королеви Єлизавети.

Стало відомо, що вперше за 66 років правління Її Величність пропустила щорічне зібрання Сандригемського жіночого інституту. З 1943 року вона жодного разу не пропускала щорічні заходи, але в цей раз повідомила про зміну своїх планів буквально за пів години до початку заходу.

Крім того, королеву помітили в церкві зі слуховим апаратом, що сигналізує про те, що 93-річна Єлизавета починає втрачати слух.

Джерела в королівському палаці повідомили, що королева Єлизавета почала змінювати та коректувати свій графік через погіршення самопочуття. Вона планувала бути в жіночому інституті, але в останній момент їй довелося відмовитися.

А ось прес-секретар Букінгемського палацу відповів у коментарі для преси, що приводу для занепокоєння немає і королева просто "трохи застуджена".

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Новини України Єлизавета IIМеган Маркл
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