Єлизавета II готова зректися престолу: названа сумна причина

Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Єлизавета II зробила офіційну заяву з приводу своєї відставки

Єлизавета II зречеться престолу, але станеться це лише після смерті королеви Великобританії. Про це офіційно заявили офіційні джерела, розвіявши чутки про те, що монарх готує передачу повноважень своєму 71-річному синові принцові Чарльзу.

Так, раніше повідомлялося, що 93-річна королева вже почала процес передачі обов'язків своєму спадкоємцю і піде у відставку через півтора роки, коли їй виповниться 95. Крім того, спадкоємцем стане її син Чарльз, а не онук принц Вільям, як вважає багато хто.

У вестмінстерській резиденції британської королівської сім'ї, Кларенс-хаусі вирішили розвіяти чутки. В офіційній заяві сказано, що Чарльз не стане регентом в 2021 році, а королева піде у відставку за дуже сумної причини, тобто в разі смерті.

Єлизавета II і принц Чарльз (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

"Немає планів щодо передачі обов'язків у 95 років або будь-якому іншому віці", - сказано в офіційному повідомленні.

Британські таблоїди відзначають, що королева раніше планувала передавати повноваження, але після низки скандалів (з Меган Маркл і принцом Гаррі і їх приватними перельотами, з її середнім сином принцом Ендрю і його ймовірним зв'язком з мережею педофілів) передумала.

Тим не менш, деякі офіційні обов'язки королеви буде виконувати її син принц Уельський. Але Єлизавета II залишиться на троні до самої смерті.

Варто відзначити, що раніше з'являлася інформація, що Єлизавета II піде у відставку у разі смерті свого чоловіка принца Філіпа.