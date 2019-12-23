ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єлизавета II готова зректися престолу: названа сумна причина

STYLERПерсони    23.12.2019 - 09:20
Єлизавета II готова зректися престолу: названа сумна причина
Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Єлизавета II зробила офіційну заяву з приводу своєї відставки

Єлизавета II зречеться престолу, але станеться це лише після смерті королеви Великобританії. Про це офіційно заявили офіційні джерела, розвіявши чутки про те, що монарх готує передачу повноважень своєму 71-річному синові принцові Чарльзу.

Так, раніше повідомлялося, що 93-річна королева вже почала процес передачі обов'язків своєму спадкоємцю і піде у відставку через півтора роки, коли їй виповниться 95. Крім того, спадкоємцем стане її син Чарльз, а не онук принц Вільям, як вважає багато хто.

У вестмінстерській резиденції британської королівської сім'ї, Кларенс-хаусі вирішили розвіяти чутки. В офіційній заяві сказано, що Чарльз не стане регентом в 2021 році, а королева піде у відставку за дуже сумної причини, тобто в разі смерті.

Єлизавета II готова зректися престолу: названа сумна причина

Єлизавета II і принц Чарльз (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

"Немає планів щодо передачі обов'язків у 95 років або будь-якому іншому віці", - сказано в офіційному повідомленні.

Британські таблоїди відзначають, що королева раніше планувала передавати повноваження, але після низки скандалів (з Меган Маркл і принцом Гаррі і їх приватними перельотами, з її середнім сином принцом Ендрю і його ймовірним зв'язком з мережею педофілів) передумала.

Тим не менш, деякі офіційні обов'язки королеви буде виконувати її син принц Уельський. Але Єлизавета II залишиться на троні до самої смерті.

Варто відзначити, що раніше з'являлася інформація, що Єлизавета II піде у відставку у разі смерті свого чоловіка принца Філіпа.

Єлизавета ІІ потребує допомоги: що сталося Єлизавета II заборонила публікувати фото Меган Маркл: подробиці скандалу
Новини України Єлизавета II
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся