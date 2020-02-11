Внук Елизаветы II разводится с женой: первые подробности

Елизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

У Елизаветы II новые проблемы в семье

Внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отем после 12 лет брака. По информации западных СМИ, супруга старшего внука королевы не выдержала семейных проблем и решила перебраться с двумя дочерьми в Канаду.

По информации The Sun 42-летний сын принцессы Анны и его жена уже давно переживают не самые лучшие времена. А на такой радикальный шаг 41-летнюю Отем якобы вдохновили Меган Маркл и принц Гарри, которые смогли вырваться из-под опеки королевской семьи.

Инсайдеры говорят, что Отем и ранее жаловалась на конфликты и нелады в семье, Но Питер все равно оказался не готов к такому повороту.

"Он опустошен. Он думал, что он счастливо женат и имел идеальную семью с двумя прекрасными дочерьми", - пишут западные издания.

Стоит отметить, что для королевы это также стало сильнейшим ударом, поскольку Отем - любимица Ее Величества.

Отем и Питер Филлипс (фото: royalcentral.co.uk)

Супруги воспитывают двух девочек - 9-летнюю Саванну и 7-летнюю Айлу. Дочери Питера Филлипса имеют двойное гражданство, поскольку Отем - уроженка Канады. Этот факт добавляет опасений, что Отем Филлипс сможет спокойно вывезти дочерей на родину.

Отем и Питер познакомились в 2003 году на Гран-при Канады в Монреале. Девушка некоторое время не догадывалась, что Питер - королевский внук, пока не увидела молодого человека по телевизору.

Поженились они 17 мая 2008 года. Это мероприятие запомнилось также и тем, что Кейт Миддлтон (в то время еще девушка принца Уильяма) тогда впервые посетила публичное мероприятие королевской семьи.