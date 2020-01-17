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Меган Маркл запропонували роботу у фільмах для дорослих: ідеально підходить

STYLERПерсони    17.01.2020 - 17:03
Меган Маркл запропонували роботу у фільмах для дорослих: ідеально підходить
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл запропонували зробити світ кращим за допомогою "полунички"

Меган Маркл запропонували роботу власники сайту, який створює фільми для дорослих. Власники ресурсу зробили офіційне звернення, назвавши герцогиню ідеальної співробітницею, яка зможе знайти "креативні рішення". Про це пише західне видання Metro.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі 8 січня оголосили про своє рішення відмовитися від звання членів королівської сім'ї, при цьому зберігши за собою титули герцога і герцогині Сассекської. А 13 січня Єлизавета II скликала раду, на якій оголосила, що онук і невістка отримають перехідний період, протягом якого зможуть жити на дві країни - у Великобританії і Канаді.

На YouP*rn очікують від Меган, що вона займеться здійсненням нагляду над "благодійними зусиллями" ресурсу з контентом для дорослих і стане ідеальним "директором зі спеціальних ініціатив" інтернет-майданчика.

На думку "роботодавців", герцогиня зможе знайти "креативні рішення" і боротися із "застарілим способом мислення". При цьому, власники ресурсу пояснили таку пропозицію тим, що Меган вже показала, що може робити світ кращим.

"Ви виявилися тим, хто пропонує творчі рішення та цікаві способи зробити світ краще, тому ви ідеально підходите для цієї посади", - сказано в пропозиції роботи для герцогині.

Поки невідомо, яку зарплату запропонували Меган роботодавці, але вони з нетерпінням чекають від неї відповіді.

Раніше стало відомо, що Меган Маркл підписала контракт з кіностудією Disney, вона планує озвучити персонажа одного з мультфільмів. А отриманий гонорар герцогиня пожертвує в благодійну організацію, яка захищає тварин від браконьєрства, "Слони без кордонів".

Крім того, 38-річна герцогиня веде переговори з гігантом модної індустрії - французьким модним будинком Givenchy.

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