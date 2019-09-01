Перший офіційний тур принца Гаррі і Меган Маркл з сином Арчі: названа дата

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Герцоги Сассекські відвідають Південну Африку

Принц Гаррі і Меган Маркл разом з сином Арчі вирушать у тур в Африку вже в найближчі тижні. Про це принц Гаррі написав на спільній з Меган Маркл сторінці в Instagram.

Герцог Сассекский зазначив, що Африка в останні 20 років була для нього другим домом. І його команда підготувала важливу програму. Тому він з нетерпінням чекає, коли зможе показати своїй родині красу Південної Африки.

Принц Гаррі написав, що разом з родиною збирається відвідати такі країни, як Малаві, Ангола, Ботсвана.

Меган Маркл і принц Гаррі разом з сином Арчі відправляються в тур (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Він також заявив, що напередодні туру хоче відзначити красу цього чудового континенту і подякувати всім місцевим організаціґм, які старанно працюють над поліпшенням навколишнього середовища, а також молодим лідерам, які прокладають шлях до кращого майбутнього для держави і за її межами.

Нагадаємо, що прихильники королівської сім'ї турбуються про шлюб принца Гаррі і Меган Маркл через те, що пара постійно знаходиться під пильною увагою преси і громадськості.

раніше повідомлялося, що Єлизавета II забавно "потроллила" американських туристів, які не визнали у ній королеву, а подумали, що вона звичайна британська бабуся.

Ми також писали про те, що Меган Маркл відчуває роздратування через Кейт Міддлтон. Це пов'язано з тиском, який чинять на неї постійні порівняння з герцогинею Кембриджською.