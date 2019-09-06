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Меган Маркл терміново покинула Британію: Гаррі з сином залишилися вдома

STYLERЖиття    06.09.2019 - 19:39
Меган Маркл терміново покинула Британію: Гаррі з сином залишилися вдома
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл вирушила у свою першу сольну поїздку після народження первістка

Меган Маркл у п'ятницю, 6 вересня, вилетіла з Британії до США, щоб підтримати свою найкращу подругу Серену Вільямс у фіналі тенісного турніру US Open, який відбудеться в Нью-Йорку.

Чоловік Меган принц Гаррі залишився вдома з чотиримісячним сином Арчі. Меган планує пробути в Штатах кілька днів - у Британії вона приземлиться вже в неділю.

Британське видання Daily Mail пише, що герцогиню в польоті супроводжує група безпеки.

Меган Маркл терміново покинула Британію: Гаррі з сином залишилися вдома

Меган Маркл, принц Гаррі з малюком Арчі (фото: GettyImages)

Крім того, Меган Маркл вирушила за океан комерційним рейсом, що цілком логічно після недавнього скандалу з приватними перельотами, які здійснили герцоги Сассекські під час відпустки на півдні Франції.

Джерело розповіло британському виданню, що поїздка стала спонтанною. Про плани Меган ніхто не здогадувався аж до сьогоднішнього ранку.

Востаннє герцогиня літала на батьківщину ще будучи вагітною, щоб відсвяткувати так званий Baby shower в лютому. Тоді вона протягом п'яти ночей проводила вечірку в пентхаусі за 57 000 фунтів стерлінгів за ніч.

Меган Маркл підтримує близькі дружні стосунки з Сереною Вільямс з 2010 року.

Меган Маркл терміново покинула Британію: Гаррі з сином залишилися вдома

Меган Маркл і Серена Вільямс (колаж: РБК-Україна)

Крім того, стало відомо, що Меган Маркл планує повернутися після декрету до активної роботи вже 12 вересня. Тоді відбудеться презентація капсульної колекції герцогині, яку вона створила з брендом Marks and Spencer.

Гроші з продажу будуть передані благодійній організації Smart Works, патроном якої є Меган.

Після цього заходу герцоги Сассекські планують відправитися в тривале турне по Південній Африці, де вони будуть займатися благодійністю.

До речі, не так давно Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі. Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.

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