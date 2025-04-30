Вышел трейлер голливудского фильма с Александром Усиком: о чем лента и когда будет премьера

Студия A24 выпустила первый трейлер спортивной драмы "Разгромная машина", в которой сыграли голливудские звезды Дуэйн Джонсон и Эмили Блант, а также украинский боксер Александр Усик.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube A24.

О чем фильм "Разгромная машина"

Лента рассказывает о жизни Марка Керра - американского бойца, который достиг пика карьеры в начале 2000-х. В тот же период он женился на Донне Стейплз. Керр активно выступал в смешанных боевых искусствах с 1997 по 2009 год, получив четыре чемпионства в ADCC.

В 2002 году его история стала основой документального фильма HBO "The Smashing Machine", где подробно освещается его борьба с наркотической зависимостью и проблемы в личной жизни.

В "Разгромной машине" фокус не только на его спортивных достижениях, но и на личных переживаниях - от борьбы с зависимостью до сложностей в браке. Сюжет также изображает попытки его бывшей жены, которую играет Эмили Блант, найти свое место в непростом мире чемпиона.

Бенни Сафди, один из талантливых братьев Сафди, получивших известность благодаря своим совместным работам в таких фильмах, как "Хорошие времена" с Робертом Паттинсоном и "Неограненные драгоценности" с Адамом Сэндлером, на этот раз дебютирует как режиссер в сольном проекте.

Кроме режиссуры, Бенни также имеет опыт в актерстве, в частности в оскароносном фильме "Оппенгеймер".

Сценарий к фильму "Разгромная машина" он написал вместе с самим Марком Керром, реальным прототипом главного героя. Продюсированием фильма занимается компания Seven Bucks Productions, которую возглавляет Дуэйн Джонсон. Дуэйн Джонсон (скриншот)

В ленте, кроме Дуэйна Джонсона, также появляются Эмили Блант в роли жены Керра, бывшей модели Playboy Донны Стейплз, а также актеры Бас Руттен, Линдси Гэвин и, конечно, украинский боксер Александр Усик.

Усик сыграл роль легендарного мастера ММА Игоря Вовчанчина, который дважды встречался в поединках с Керром. Волчанчин, родом из Харькова, является одним из самых известных бойцов в истории UFC и смешанных единоборств 1990-х.

Фильм выйдет в прокат 3 октября.