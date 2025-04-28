Усик обратился к Дюбуа: ответ британца не заставил себя ждать

Александр Усик проведет бой-реванш с Даниэлем Дюбуа 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону - все главные пояса: WBC, WBA, WBO и IBF. Украинец уже сделал первое заявление перед поединком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журнал The Ring .

"Это бой, к которому я стремился. Я должен был выиграть и первый поединок, но судьи меня лишили победы. На этот раз ошибок не будет. Я стал сильнее и опаснее, и Усик убедится в этом 19 июля", - сказал британец.

Эти слова нашего чемпиона не остались без ответа.

"Я благодарен Богу за возможность снова драться за абсолютное чемпионство. Спасибо, Даниэле, что присмотрел за моим поясом IBF. Но я хочу его вернуть", - заявил Усик после того, как официально была объявлена дата проведения боя.

История противостояния Усика и Дюбуа

Первый поединок между боксерами состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Однако тот бой сопровождался скандалом - в пятом раунде Дюбуа отправил Усика в нокдаун ударом по корпусу, который рефери признал "ударом ниже пояса" и предоставил украинцу время на восстановление.

После поражения команда Дюбуа пыталась оспорить результат, но их апелляция была отклонена.

С тех пор оба боксера прошли свой путь. Усик в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри и объединил все пояса супертяжелого веса, став первым абсолютным чемпионом в эпоху четырех титулов.

Дюбуа, в свою очередь, реабилитировался после поражения, одержав победы над Джаррелом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа, что позволило ему завоевать титул чемпиона IBF.

Что известно о бое Усик - Дюбуа 2

Ожидается, что бой 19 июля, который организует команда "Riyadh Season", соберет более 90 тысяч зрителей, а сам поединок станет одним из самых масштабных в современной истории бокса.

На кону в этом поединке будут стоять все главные чемпионские титулы супертяжелого веса: WBC, WBA, WBO и пояс журнала Ring, которые принадлежат Усику, а также титул IBF, который сейчас находится во владении Дюбуа.

Таким образом, бой определит абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее тренер чемпионов оценил шансы Усика в боях с Дюбуа и Паркером.

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