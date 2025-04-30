"Это полная ерунда": Усик эмоционально обратился к Трампу из-за его заявления об Украине (видео)
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом "открыть глаза" на войну в Украине.
Спортсмен сделал эмоциональное заявление во время интервью британскому ведущему Пирсу Моргану, сообщает РБК-Украина.
Усик обратился к Трампу из-за войны в Украине
В ответ на вопрос относительно предположений, что Украина должна уступить часть своих территорий ради мира, Усик категорически отверг такую идею.
"Это полная ерунда. Слушайте. У нас много спорных мест. Но почему России можно, а остальному миру - нет?.. Все, что делает Россия, весь мир знает - это полная чушь! Наш мир живет правдой. У нас есть земля. Это - Украина. Понятно? Живем вот так. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста", - заявил Усик.
На уточнение Моргана, что именно он хочет от Трампа, боксер ответил коротко и четко: "Пожалуйста, остановите войну в Украине."
Усик также подчеркнул, что Украина не намерена отдавать свои территории.
"Это моя территория. Это территория моей страны. Это мой народ", - сказал чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
"Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста".- Пирс Морган Uncensored (@PiersUncensored) 29 апреля 2025 года
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик призывает Трампа остановить войну на Украине: "То, что делает Россия, весь мир знает, что это фигня".
Полное интервью выходит на Uncensored позже на этой неделе.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR
Почему именно Усик обратился к Трампу
Это обращение боксера прозвучало на фоне заявлений Трампа о том, что украинский президент якобы "готов отдать Крым России", несмотря на предыдущие утверждения Киева о недопустимости любых территориальных уступок.
На вопрос, действительно ли Украина готова уступить Крым, Трамп ответил: "Я так думаю".
Отметим, что Усик с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину.
Его чемпионский пояс даже должен был стать подарком от Зеленского Трампу во время визита в Белый дом.
Однако, по словам Зеленского, из-за разногласий в переговорах пояс остался "на столике в кабинете". СМИ впоследствии сообщили, что он был найден в частной столовой Трампа.
Усик, когда с ним в одном из интервью заговорили о поясе, сказал, что "все пояса дома".
На уточняющий вопрос, чей же пояс подарил Зеленскому Трамп, спортсмен ответил, что это был "специальный пояс".
Добавим, что интервью Усика с Пирсом Морганом выйдет в ближайшие дни на YouTube.
Ранее мы писали, что команды Усика и Дюбуа сделали громкие заявления на первой пресс-конференции перед боем-реваншем 19 июля.