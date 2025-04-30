"Это полная ерунда": Усик эмоционально обратился к Трампу из-за его заявления об Украине (видео)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом "открыть глаза" на войну в Украине.

Усик обратился к Трампу из-за войны в Украине

В ответ на вопрос относительно предположений, что Украина должна уступить часть своих территорий ради мира, Усик категорически отверг такую идею.

"Это полная ерунда. Слушайте. У нас много спорных мест. Но почему России можно, а остальному миру - нет?.. Все, что делает Россия, весь мир знает - это полная чушь! Наш мир живет правдой. У нас есть земля. Это - Украина. Понятно? Живем вот так. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста", - заявил Усик.

На уточнение Моргана, что именно он хочет от Трампа, боксер ответил коротко и четко: "Пожалуйста, остановите войну в Украине."

Усик также подчеркнул, что Украина не намерена отдавать свои территории.

"Это моя территория. Это территория моей страны. Это мой народ", - сказал чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.