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Новый язык моды: как вышиванка изменилась во время войны

Четверг 15 мая 2025 13:01
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Новый язык моды: как вышиванка изменилась во время войны Как украинцы переосмысливают вышитые сорочки (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

После начала полномасштабной войны значение вышитой рубашки для украинцев существенно изменилось. Многие перестали воспринимать ее как атрибут праздника и начали видеть в ней более глубокий смысл.

В интервью РБК-Украина дизайнер и основательница бренда GAPTUVALNYA Наталья Гергелюк объяснила, как трансформировалось отношение к вышивке.

"Интерес к вышивке стремительно вырос, и я вижу, как все больше людей начинают искать не просто красивую вещь, а содержание. Они хотят знать, из какого региона орнамент, что означают символы, почему именно такая цветовая гамма", - рассказывает она.

Это свидетельствует о новом уровне сознания. Люди вспоминают истории родных, которые за вышиванку подвергались преследованиям, и вкладывают в нее собственную идентичность.

"Потому что когда ты надеваешь вышитую рубашку сегодня, ты не просто надеваешь одежду. Ты несешь миру свою идентичность", - говорит дизайнер.
Новый язык моды: как вышиванка изменилась во время войны
Вышиванка - это не просто одежда (фото: архив дизайнера)

Особенно это заметно среди молодых людей, которые интегрируют традиционную одежду в повседневные образы. По словам Натальи Гергелюк, молодежь открывает для себя вышиванку не как обязательный дресс-код, а как часть себя.

Современные украинцы сочетают вышиванки с денимом, базовой одеждой, кэжуал-элементами и таким образом создают новый язык моды.

"Они комбинируют ее с современными вещами, создают новый язык моды, который говорит миру: я украинец, и я этим горжусь", - добавляет дизайнер.
Новый язык моды: как вышиванка изменилась во время войны
Вышиванку сочетают с современными вещами (фото: архив дизайнера)

Вышиванка - не о прошлом, а о связи

По словам дизайнера, советская власть навязывала негативное отношение к вышивке, ассоциируя ее с "неблагонадежностью" или сельской одеждой. Сейчас украинцы возвращают ей достоинство.

"Я часто говорю: традиция - это не о прошлом. Это о непрерывности. О связи, которая не теряет силы с годами", - добавляет она.

Именно понимание этой связи, по мнению дизайнера, и является главным смыслом, который украинцы вкладывают в вышивку сегодня.
Новый язык моды: как вышиванка изменилась во время войны
Вышиванка - это связь прошлого и будущего (фото: архив дизайнера)

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