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Известный украинский комик присоединился в ряды ВСУ

Понедельник 30 сентября 2024 16:50
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Известный украинский комик присоединился в ряды ВСУ Сергей Чирков (фото: instagram.com/serhiichyrkov)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный стендап-комик Сергей Чирков присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины.

О своем решении юморист сообщил в новом видео на Армия TV, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Накануне мобилизации Чирков вместе с Ярославой Кравченко, ведущей и директором Дикого театра, принял участие в съемках проекта для "Армия TV".

В рамках сюжета они проверили свои возможности на полосе препятствий Третьей штурмовой бригады, в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям.

"Я все. Иначе меня бы не впустили сюда в кадр. Был на тестовой неделе... Очень рекомендую всем", - сказал соведущий популярного проекта "Телевидение Торонто“, отвечая на вопрос о мобилизации.

Известный украинский комик присоединился в ряды ВСУ

Скриншот

Также информацию о вступлении комика в ряды ВСУ подтвердила "Армия TV" в комментариях под видео на Facebook. Сейчас он проходит курс базовой общевойсковой подготовки (БОВП) в учебном центре.

Известный украинский комик присоединился в ряды ВСУ

Скриншот

Важно отметить, что полоса препятствий, преодоленная комиком и Ярославом Кравченко, является частью тестовой недели штурмовика, проводимой Третьей штурмовой бригадой. Это испытание предназначено как для тех, кто хочет вступить в бригаду, так и для гражданских, готовящихся к мобилизации.

Краткая биография Сергея Чиркова

Сергею Чиркову 27 лет, он родился в Сумах, провел детство в России, после чего вернулся в родной город.

Здесь он и начал заниматься стендапом, однако именно переезд в Киев поспособствовал его успеху. В итоге он стал одним из самых популярных стендап-комиков страны.

Известный украинский комик присоединился в ряды ВСУ

Сергей Чирков (фото: instagram.com/serhiichyrkov)

Его выступления отличаются широким диапазоном юмора - от остросоциальной сатиры до откровенных шуток о личных отношениях и повседневной жизни.

Помимо своей сольной карьеры, Сергей также работает сценаристом и соведущим проекта "Телевидение Торонто", является резидентом "Подпольного стендапа" и участвует в мужской версии ютуб-шоу "Эбаут".

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