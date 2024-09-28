"Не было моим решением": Положинский высказался о службе и военных выплатах

Украинский исполнитель, лидер группы "Тартак" Александр Положинский с начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, и теперь он прокомментировал свою службу .

Что на этот счет сказал артист, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью изданию "Апостроф".

Александр Положинский о службе

Музыкант отметил, что остается в рядах ВСУ, но сейчас он служит на радио. В апреле этого года мужчина стал радиоведущим на "Армия FM" - государственной военной радиостанции Украины, где ведет программу "Вечерний По". Сам Александр говорит, что решение о переводе на радио было не его.

"Возвращаясь к моей службе на "Армия ФМ", я скажу откровенно, это не было моим решением. Тем более я не хотел служить на радио. И если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в итоге быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел ли идти в ряды ВСУ только ради этого. Но если руководство принимает такое решение и дает такую задачу, то я его выполняю", - объяснил он.

"Люди очень часто приписывают публичным людям какие-то уловки, договорняки и другие мутки, которых на самом деле нет. Публичным людям больше достается. Еще не стоит списывать со счета, что враждебные силы мощно способствуют спорам внутри нашего общества. Поэтому вместо того, чтобы их подогревать, мы должны сдерживать эмоции", - добавил защитник.

Артист высказался о службе (Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Положинский также высказался о военных выплатах, которые получает от государства.

"Мне недостаточно этих денег. Но я кроме денежного довольствия военнослужащего еще и получаю роялти за свое творчество. И это дает мне возможность покрывать все собственные потребности и еще много донатить", - честно признался музыкант.

Что известно о военной службе Положинского

В феврале 2022 года он подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. В мае того же года начал служить в 47-м батальоне, который позже стал 47-м штурмовым полком и 47-й отдельной механизированной бригадой. Летом 2022 стал командиром отделения.

Положинский является радиоведущим (Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

После восьми месяцев службы у певца начались проблемы со здоровьем. В феврале прошлого года он прибыл в Киев в командировку, где помогал военнослужащим бригады дистанционно. А в ноябре его окончательно перевели в другую воинскую часть.

Как уже отмечалось выше, впоследствии артист занял должность радиоведущего.