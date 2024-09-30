Відомий український комік приєднався до лав ЗСУ

Про своє рішення гуморист повідомив у новому відео на "Армія TV" , пише РБК-Україна (проект Styler).

Напередодні мобілізації Чирков разом із Ярославою Кравченко, ведучою та директором Дикого театру, взяв участь у зйомках проєкту для "Армія TV".

У рамках сюжету вони перевірили свої можливості на смузі перешкод Третьої штурмової бригади, в умовах, максимально наближених до реальних бойових дій.

"Я все. Інакше мене б не впустили сюди в кадр. Був на тестовому тижні... Дуже рекомендую всім", - сказав співведучий популярного проєкту "Телебачення Торонто", відповідаючи на питання про мобілізацію.

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Також інформацію про вступ коміка до лав ЗСУ підтвердила "Армія TV" у коментарях під відео на Facebook. Наразі він проходить курс базової загальновійськової підготовки (БОВП) у навчальному центрі.

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Важливо зазначити, що смуга перешкод, яку подолали комік і Ярослава Кравченко, є частиною тестового тижня штурмовика, що проводиться Третьою штурмовою бригадою. Це випробування призначене як для тих, хто хоче вступити в бригаду, так і для цивільних, які готуються до мобілізації.

Коротка біографія Сергія Чиркова

Сергію Чиркову 27 років, він народився в Сумах, провів дитинство в Росії, після чого повернувся до рідного міста.

Тут він і почав займатися стендапом, проте саме переїзд до Києва посприяв його успіху. У підсумку він став одним із найпопулярніших стендап-коміків країни.

Сергій Чирков (фото: instagram.com/serhiichyrkov)

Його виступи вирізняються широким діапазоном гумору - від гостросоціальної сатири до відвертих жартів про особисті стосунки та повсякденне життя.

Крім своєї сольної кар'єри, Сергій також працює сценаристом і співведучим проєкту "Телебачення Торонто", є резидентом "Підпільного стендапа" і бере участь у чоловічій версії ютуб-шоу "Ебаут".