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Известную украинскую группу забрали в ТЦК прямо со сцены: что известно

True Tough (фото: instagram.com/true_tough)
Автор: Иванна Пашкевич

В Украине продолжаются рейды представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в общественных местах. СМИ сообщают, что ТЦК устроили облаву на концерте киевской хардкор-группы True Tough в Харькове.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Сата зухвало про музло.

Детали инцидента

Сообщается, что ТЦК забрали у участников группы телефоны и не пускали их менеджеров.

Отмечается, что забрали также музыкантов из других коллективов, которые должны были выступать. Речь идет о группах "Грунт палає" и "Mordox".

СМИ назвали этот инцидент "форс-мажорным обстоятельством".

True Tough (фото: instagram.com/true_tough)

"Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Грунт Палает, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня, но концерт все равно состоится с участием других трех анонсированных команд", - говорится в Instagram-аккаунте neformatcomua.

Очевидцы говорят, что рейд был из более чем 20-ти представителей ТЦК и полиции.

"Сейчас задержанным выдали повестки, звукорежиссера концерта отправили на учебу", - пишет автор Telegram-канал Сата дерзко про музло.

Что известно о группе True Tough

Киевская группа True Tough играет в жанре хардкор и активно функционирует на украинской андеграундной сцене. Они пережили сложный период во время полномасштабного вторжения, что существенно повлияло на их творчество, а также заставило коллектив полностью перейти на украиноязычные тексты. Их музыка отражает чувства и переживания многих украинцев в это тяжелое время.

True Tough (фото: instagram.com/true_tough)

Группа продолжает творить новую музыку, активно участвовать в благотворительных мероприятиях и выпускать новые релизы. Недавно они переиздали трек "Black Magic" на украинском языке, а также готовят новые треки и мини-альбомы.

True Tough также проводит благотворительные туры, включая серию концертов под названием "Escape from the Panopticon", направленную на помощь украинским военным.

Ранее Алина Михайлова жестко прокомментировала "облавы" ТЦК на концертах.

Также о рейде на своем концерте высказался Вакарчук.

При написании материала использовались следующие источники: Сата дерзко про музло, neformatcomua.

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