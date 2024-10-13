Відомий український гурт забрали у ТЦК прямо зі сцени: що відомо

Деталі інциденту

Повідомляється, що ТЦК забрали в учасників гурту телефони і не пускали їхніх менеджерів.

Зазначається, що забрали також музикантів з інших колективів, які мали виступати. Мова йде про гурти "Грунт палає" та "Mordox".

ЗМІ назвали цей інцидент "форс-мажорною обставиною".

True Tough (фото: instagram.com/true_tough)

"Друзі, на жаль, через форс-мажорні обставини, які не залежать від нас і на які ми не можемо вплинути як організатори, три гурти (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не зможуть виступити сьогодні, але концерт все одно відбудеться за участі інших трьох анонсованих команд", - йдеться в Instagram-акаунті neformatcomua.

Очевидці говорять, що рейд був з більш ніж 20-ти представників ТЦК та поліції.

"Наразі затриманим видали повістки, звукорежисера концерту відправили на навчання", - пише автор Telegram-канал Сата зухвало про музло.

Що відомо про гурт True Tough

Київський гурт True Tough грає в жанрі хардкор і активно функціонує на українській андеграундній сцені. Вони пережили складний період під час повномасштабного вторгнення, що суттєво вплинуло на їхню творчість, а також змусило колектив повністю перейти на україномовні тексти. Їхня музика відображає почуття та переживання багатьох українців у цей важкий час.

True Tough (фото: instagram.com/true_tough)

Гурт продовжує творити нову музику, активно брати участь у благодійних заходах і випускати нові релізи. Нещодавно вони перевидали трек "Black Magic" українською мовою, а також готують нові треки та мініальбоми.

True Tough також проводить благодійні тури, включаючи серію концертів під назвою "Escape from the Panopticon," спрямовану на допомогу українським військовим.