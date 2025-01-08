Известный певец сказал все, что думает о ТЦК: "Надо брать судьбу в свои руки"

"Надо понимать, что мобилизация - это одна из неотъемлемых составляющих во время войны, тем более такой, которая упала на наши плечи. И лучше всего - это брать судьбу в свои руки: быть проактивным, тренироваться, знакомиться с военнослужащими, которые могут дать советы. Продолжается фаза войны, где каждый должен найти свое место в этой борьбе", - пояснил фронтмен группы KARTA SVITU.

Иван признает, что "есть вопиющие ситуации и "перегибы" от представителей центров комплектования". Но при этом отмечает: лично знает много случаев, "когда путь в армию и оформление документов происходили в образцовом исполнении".

"Здесь, безусловно, нужно взаимоуважение между кандидатами в армию и представителями мобилизационных центров", - подчеркивает он.

Сам Марунич не так давно заявил, что готов отправиться на фронт, если его призовут.

Отметим, что Иван с 2018 года выступает для украинских военных в непосредственной близости к линии фронта.

"Когда находишься среди лучших и чувствуешь, что делаешь полезное дело, то тревоги отходят на второй план", - комментирует он.

Иван Марунич регулярно выступает перед военными (фото предоставлено артистом)

Также он добавляет, что выступления для военных - очень особенные. А музыка помогает обновиться бойцам, поднимает настроение и моральный дух, за что они благодарят и Ивана, и других артистов, которые приезжают к ним с выступлениями.

Однако Марунич отмечает, что "как и в любой другой гражданской профессии, музыканты также должны всегда быть готовы сменить музыкальные инструменты на военные".