Автор хита "Пес Патрон" назвал главную миссию песни и сказал, что думает о "шароварщине"

Автор песни "Пес Патрон", которая стала хитом в Украине во время полномасштабной войны, Иван Марунич не прогнозировал такого резонанса вокруг композиции. Но и "шароварщиной" ее не считает.

По его словам, когда он писал эту песню, то думал, что "это будет приколом на один вечер для друзей".

"Но трек стал действительно феноменальным. Уже два с половиной года песня дарит много событий, знакомств, концертов", - говорит Марунич.

На упреки хейтеров лидер группы KARTA SVITU отвечает: песня о псе Патроне, который "держит" этот район" - и близко не "шароварщина", ведь в нем нет спекуляции на украинских символах.

"Более того, Патрон стал поддержкой для всех поколений украинцев в непростые времена", - объясняет Иван.

Он добавляет, что как два года назад, когда песня вышла, так и сейчас, ее горячо принимает публика на всех концертах, а сам артист до сих пор почти ежедневно получает кучу сообщений о том, как эту песню любят и дети, и подростки, и взрослые.

"Наиболее щемящим было письмо от матери парня, который в плену, и, к моему удивлению, именно эта песня ее поддерживает в самое тяжелое время", - рассказал Марунич.

"Конечно, продолжают поступать десятки видео, на которых дети танцуют, играют, поют эту песню, а значит, она еще и выполняет определенную миссию во время войны", - подчеркнул артист.

Вместе с тем он высказался о песне другого исполнителя - РуханкоМена - и его песне-руканке "Скоро перемога" (где поется "рюкзачок тревожный, та я непобедимый"), которую тоже многие считают "кринжем".

"Я видел много видео из укрытий школ, где маленькие дети танцуют под "руханки", которые придумал этот артист. И мне кажется, что такой контент должен быть, ведь он тоже не только утешает малышей, но и помогает немножко отвлечься от страшных моментов, которые происходят вокруг почти каждый день", - сказал фронтмен KARTA SVITU.