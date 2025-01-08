Иван Марунич: Артисты должны всегда быть готовы сменить музыкальные инструменты на военные

О готовности идти на фронт, работе ТЦК, артистах, которые выпали из украинского контекста, важности песни "Пес Патрон" и ее миссии, отношении к Тарасу Тополе и Андрею Хлывнюку - в интервью РБК-Украина рассказал Иван Марунич.

В интервью РБК-Украина фронтмен группы KARTA SVITU рассказал о силе культуры во время войны, отношении к артистам-предателям, мобилизации, юморе во время войны, а также назвал "места силы" и песни, которые его самого вдохновляют.

Юмористические посты, мемы и комментарии на актуальные темы Ивана Марунича в социальных сетях вы точно видели хотя бы раз. Так же, как стопроцентно слышали его песню о псе Патроне, который "тримає" цей район". Но не все знают, что уже много лет артист активно выступает на фронте для украинских военных и волонтерит. И сейчас не перестает это делать, успешно совмещая концерты, блогерство и общественную деятельность.

– В прошлом году твоя группа KARTA SVITU выпустила двухчастный альбом "Простір важливих речей", а накануне новогодних праздников сделала подарок поклонникам - представила первое концертное шоу на ТВ, MEGOGO и на YouTube. Расскажи, что тебя с командой вдохновило на его создание?

– Меня всегда привлекала крупная форма в творчестве, а в музыке тенденции противоположные. В эпоху 7-секундных ТикТок-роликов лонгплей-пластинки - это что-то экзотическое. Однако год назад, в январе, мы собрались с командой и решили: пришло время сделать продукт, который можно будет называть крупной формой. Я открыл рабочий ноутбук, где у меня хранятся все музыкальные наработки, и зашел в него, как в творческую кладовку, где накопилось много интересного за последние годы. По всей "кладовке" лежало много идей и наработок: демо-записи песен, визуалы, плейбеки. На видном месте стоял золотой ящичек с невероятной историей песни "Пес Патрон". А также несколько сундуков с другими песнями, которые получили своего слушателя: "Немов птахи", "Батіна тачка" и другие.

Я решил пройтись "ревизией" по всему этому: сначала собрал все лучшее творческое вместе, доработал идеи новых песен, заручился поддержкой команды, и мы начали создавать "Простір важливих речей". Это альбом из двух частей, который состоит из серьезных лирических треков, драйвово-оптимистических и, конечно, иногда мемных композиций. Сначала презентовали его на сольнике в Киеве, а потом еще и смонтировали 1,5-часовое концертное шоу, чтобы зафиксировать проделанную работу в аудио-визуальном формате и подарить возможность насладиться этим выступлением и тем, кого не было на концерте, и тем, кто хочет пересмотреть его еще раз. Все 18 песен звучат не просто как набор треков - это концептуальная история, где мы рассказываем о том, что сейчас переживаем, о людях, войне и мечтах.

– Твоя песня "Пес Патрон" - настоящий хит, который стал вирусным. Ты ожидал такого резонанса вокруг нее, когда писал ее?

– Резонанс такого масштаба спрогнозировать почти невозможно. Когда писал эту песню, думал, что это будет приколом на один вечер для друзей. Но трек стал действительно феноменальным. Уже два с половиной года песня дарит много событий, знакомств, концертов. Сначала она стала трендом в ТикТоке, затем - рок-хитом на концертах KARTA SVITU, впоследствии трек стал официальным саундтреком мультфильма "Пес Патрон", за эту песню мы получили первую музыкальную премию YUNA.

А в конце 2023-го украинцы создали сотни уникальных кавер-версий, где на музыку мировых хитов накладывали текст песни о Патроне. Получалось оригинально, качественно и впечатляюще. К этому тренду присоединились, в частности, MONATIK, Павел Зибров, Владимир Дантес и многие другие артисты, блогеры и просто украинцы, которые создают контент.

– Согласен ли ты с упреками некоторых пользователей, которые называют подобные треки "шароварщиной"? Дай ответ хейтерам.

– Этот трек и близко не "шароварщина", ведь в нем не спекулируется на украинских символах. Более того, Патрон стал поддержкой для всех поколений украинцев в непростые времена.

Как два года назад, так и сейчас, трек горячо принимает публика на всех концертах, а я до сих пор чуть ли не каждый день получаю сообщения, что песню любят и дети, и подростки, и взрослые. Наиболее щемящим было письмо от матери парня, который в плену, и, к моему удивлению, именно эта песня ее поддерживает в самое тяжелое время. Конечно, продолжают поступать десятки видео, на которых дети танцуют, играют, поют эту песню, а значит, она еще и выполняет определенную миссию во время войны.

– А то, что делает РуханкоМен, по твоему мнению, несет пользу для детей (в частности трек о воздушной тревоге)? Или это просто хи-хи-ха-ха и даже кринж?

– Я видел много видео из укрытий школ, где маленькие дети танцуют под "руханки", которые придумал этот артист. И мне кажется, что такой контент должен быть, ведь он тоже не только утешает малышей, но и помогает немножко отвлечься от страшных моментов, которые происходят вокруг почти каждый день.

– Трек "Фортеця Бахмут", опять же, по твоему личному мнению, - нужная и актуальная песня, или "спекуляция" на теме войны, как сказал когда-то Женя Галич?

– Недавно мы с группой Антитіла выступали на рождественском концерте YUNA в сопровождении Национального президентского оркестра. Наши выступления были в начале программы. И за кулисами я слышал, как публика приняла, в частности, песню "Фортеця Бахмут". Это одно из произведений, которое воспевает героизм украинского войска, и оно уже заняло видное место в летописи российско-украинской войны. По моему мнению, слова уместны, а исполнение с оркестром только подчеркнуло мощность песни, которая, судя по комментариям на YouTube, уже поддержала тысячи наших граждан.

Кстати, обращаюсь к клавишнику Антитіл Сергею Вусику: забери, пожалуйста, свою зарядку от iPhone, ты забыл ее в гримерке.

Иван Марунич и пес Патрон (фото предоставлено артистом)

– Ты не так давно говорил, что обновил данные в "Резерв +" и готов отправиться на фронт, если надо будет. Есть ли у тебя страх перед возможностью оказаться на "нуле"? Ведь многие признаются, что испытывать тревогу - вполне нормально.

– Я имею честь с 2018 года выступать для защитников и защитниц в непосредственной близости к линии фронта, таких концертов уже более двух сотен. Когда находишься среди лучших и чувствуешь, что делаешь полезное дело, то тревоги отходят на второй план.

Недавно просматривал фото и видео с выступлений в Попасной, Бахмуте, Волновахе до полномасштабного вторжения... Сердце сжималось от понимания, сколько нашему народу приходится переживать трагедий. Но это понимание должно давать не уныние, а наоборот, напоминать цену, которую мы уже заплатили, а потому и не можем отступить.

Выступления для военных - особенные. К сожалению, есть уже много точек на карте, где мы раньше были с коллегами-артистами, а теперь эти места или уже разрушены, или временно захвачены врагом. Так или иначе, музыка помогает обновиться бойцам, поднимает настроение и моральный дух. Приятно слышать такие отзывы от солдат и офицеров. Как и в любой другой гражданской профессии, музыканты также должны всегда быть готовы сменить музыкальные инструменты на военные.

Иван Марунич регулярно выступает перед военными (фото предоставлены певцом)

– Что ты думаешь о периодических рейдах ТЦК на концерты? Потому что из-за этого, на самом деле, отменяется много мероприятий: люди боятся и не покупают билеты...

– Надо понимать, что мобилизация - это одна из неотъемлемых составляющих во время войны, тем более такой, которая упала на наши плечи. И лучше всего - это брать судьбу в свои руки: быть проактивным, тренироваться, знакомиться с военнослужащими, которые могут дать советы. Продолжается фаза войны, где каждый должен найти свое место в этой борьбе.

Конечно, есть вопиющие ситуации и "перегибы" от представителей центров комплектования, но я знаю не один случай, когда путь в армию и оформление документов происходили в образцовом исполнении. Здесь, безусловно, надо взаимоуважение между кандидатами в армию и представителями мобилизационных центров.

– Вообще сейчас концерты, выступления и фестивали нужны? Или, как говорится, "не на часі"?

– Уверен, что культура сейчас не только актуальна, но и является одним из важных факторов сопротивления российскому вторжению. На бытовом уровне музыка, живые концерты и спектакли могут вдохновить, разрядить и перезагрузить людей в сложные времена. На более глобальном - важно продолжать наполнять информационное пространство нашим культурным продуктом. Потому что как только появляются щели и ниши, в них мгновенно заходит "альтернатива". И как мы видим иногда по чартам стримингов, к сожалению, туда до сих пор просачивается российская музыка. Жаль, что некоторые украинцы до сих пор не поняли важность отказа от всего контента, который создается и распространяется страной-врагом.

Кстати, недавно погрузился в тему, которая подтверждает эти тезисы. Например, более ста лет назад, когда Украинская народная республика боролась за свое существование, даже специально была создана Хоровая капелла, которой украинские военные руководители дали задание ездить по миру и распространять украинскую песню. Таким образом привлекать благосклонность мирового сообщества. Так мир узнал в частности о песне "Щедрик", которая до сих пор является едва ли не одной из главных песен Рождества во всем мире. Сейчас задачи не изменились, но инструментов донесения стало больше. Давайте ими пользоваться.

Концерт группы KARTA SVITU (фото: Андрей Харламов)

– Ты реально эксперт по мемам. На какие темы сегодня ты бы ни за что не шутил и не советовал бы шутить, например, стендаперам, которые время от времени попадают в скандалы из-за юмора о ВСУ и т. д.?

– Приятно (смеется)! Хотя, конечно, я себя таковым не считаю. Просто иногда люблю играть в придумывание шуток. И именно потому, что это для меня хобби, то и профессиональным юмористам что-то советовать не берусь. Думаю, ошибки коллег они учитывают и сами понимают, о чем можно шутить, а о чем не стоит. Шутка может как развеселить человека, так и травмировать.

– Как думаешь: имеет ли моральное право условная певица, которая постит чуть ли не ежемесячно фото с отдыха в Европе, петь о том, как трудно украинкам, которые спасались от войны в 2022-м, за рубежом?

– Я скорее не стану давать резких оценок людям, которые пытаются создать украинский контент, где бы они ни были, понимая, что каждый пережил свой травматический опыт...

– Твое отношение к Руслану Ханумаку, Владу Яме и Олегу Виннику? Как думаешь, есть ли у них шанс вернуться в Украину на те позиции, которые у них были до полномасштабки?

– Думаю, самая большая потеря, которую понесли эти артисты, это то, что они выпали из украинского контекста и даже перестали быть участниками украинского культурного процесса. Ведь на расстоянии невозможно понять, что чувствуют наши люди, ежедневно находясь под угрозой ракетного обстрела, или переживая разлуку с близкими из-за войны.

К тому же, считаю, что каждый украинский артист, который имеет возможность заниматься своей профессией, а не (пока что) быть в армии, прежде всего должен поддерживать, выступать, петь, собирать донаты для украинских ребят, которые уже надели военную форму. Сейчас заниматься творчеством ради развлечения - значит совершенно не понимать нашу действительность.

– Кто за время войны тебя больше всего разочаровал, а кто наоборот приятно удивил?

– Те, кто могли меня разочаровать, были в когорте тех, кому раньше не удалось меня очаровать - своим творчеством, позицией и поступками. Поэтому и процесс "разочарования" для меня не был болезненным, а в чем-то даже и закономерным.

Зато те артисты, с которыми я дружил до начала полномасштабной войны, в большинстве не только прекрасно себя проявили, но даже получили еще большее уважение в моих глазах за свои действия. И прежде всего это те, с кем мы проехали тысячи километров на благотворительных концертах: Александр Положинский, Арсен Мирзоян (читайте интервью с Мирзояном у нас на сайте - Ред.), Злата Огневич, Олег Собчук из группы СКАЙ и другие артисты, которые понимают важность быть не только хорошими музыкантами, но и сознательными гражданами. Рад, что у нас есть Бумбокс, YARMAK, ТНМК с хорошими песнями, которые подчеркивают смысл поступков авторов этих песен.

– Есть ли сейчас конкуренция в нашем шоубизнесе? Существует мнение, что более "статусные" артисты не очень рады появлению новых и амбициозных певцов и певиц, ведь они способны стать популярными даже без ротаций, благодаря соцсетям.

– Конкуренция - залог развития. В этом году многие артисты сделали сольные концерты во Дворце спорта и все они были на высоком художественном и технологическом уровнях. Кроме того, что в это сложно поверить во время войны, это вдохновляет других артистов стремиться делать свою работу на высоком уровне и улучшать качество шоу, исполнения, визуализаций.

Сейчас недостаточно, чтобы песня залетела в ТикТоке, надо понимать, какие шаги ты будешь делать с этим багажом дальше. Только системная продуманная работа с душой может в перспективе принести как творческие результаты, так и бизнес, если мы говорим о профессии. Поэтому можно только поблагодарить группы Океан Ельзи и Kozak System, Артема Пивоварова, Klavdia Petrivna и всех других артистов, которые рискнули сделать крупную форму и, как по мне, не прогадали.

– Когда-то ты пел на одной сцене с Виталием Кличко. А с кем еще хотел бы попробовать создать совместный трек?

– Дуэт с Кличко - это непременно была крупная форма, ведь когда поешь с двухметровым чемпионом мира по боксу, то получается само собой масштабно. Но если тогда это был мемный прикол, то сейчас я действительно думаю о музыкальных коллаборациях и дуэтах.

KARTA SVITU и Виталий Кличко (фото: Ольга Йовенко)

У KARTA SVITU есть песни, которые одинаково уместно могут прозвучать в дуэте, например, с певицей KRUTЬ (Марина, прочитай мое сообщение в Facebook!), так и комедийные истории, которые можно реализовать с артистом, который ассоциируется с юмором (Курган & Agregat, прочитайте мое сообщение в Viber!).

У нас уже были интересные и полезные коллаборации: в прошлом году на дне рождении Василия Байдака было собрано более трех миллионов гривен на Силы Обороны, а наше короткое выступление с эксклюзивными куплетами песни "Пес Патрон" добавило в копилку сбора 45 тысяч за две минуты. Для меня это хороший показатель, как юмор и музыка конвертируются в хорошее дело.

– Ты еще в 2021 году сделал предложение своей возлюбленной. Не планируете расширять семью?

– Мы уже со Светланой немножко расширили семью - в позапрошлом году у нас появилась кошка Орыся. Причем это кошка с очень предпринимательской чертой: где-то через две недели после ее появления в нашей жизни она начала зарабатывать. За одну рекламную интеграцию смогла обеспечить себя кормом на полгода. Я думал, что так будет всегда, но в последнее время почему-то ее блогерский пыл приупал. Надеюсь, она возьмет себя в лапы и продолжит приносить дополнительный доход нашей семье. А если серьезно, Орыся - мой лучший друг. Я жаворонок, поэтому мы с ней часто пьем чай в 6 утра.

Иван с кошкой Орысей (фото предоставлено артистом)

– Назови свой топ-10 песен, которые слушаешь, и которые вдохновляют тебя сегодня.

– Моя многолетняя любовь - группа Coldplay. Если выделять одну песню, то пусть это будет "A Sky Full Of Stars".

Из относительно новенького нравится песня Billie Eilish "BIRDS OF A FEATHER". Кстати, эта певица упоминается в нашей песне "З кожної праски!", которой завершается альбом "Простір важливих речей". Ну и раз в той песне упоминается еще и Jamala, то давайте добавим в этот топ ее песню "Крила". Кстати, у нас тоже есть песня "Крила", которой альбом "Простір важливих речей" начинается (смеется).

Лучшей музыкой для зимних праздников считаю композиции Фрэнка Синатры, в частности песню "Strangers In The Night".

Дальше немножко быстрее, просто перечислю треки:

Maroon 5 - "Goodnight Goodnight"

twenty one pilots - "Stressed Out"

P!nk - "TRUSTFALL"

LELY45 - "Потяг на Сімферополь"

O.Torvald - "В подушках"

Арсен Мирзоян - "Невчасна"

С каждой из этих песен у меня есть личные истории, но пусть они пока останутся в секрете.

– Ты любишь кино? Какие фильмы и сериалы посоветуешь посмотреть каждому?

– Планирую посмотреть вторую часть "Игры в кальмара", но с сериалами у меня туго. Стараюсь не начинать просмотр затяжных историй, потому что обычно становлюсь на распутье: если становится интересно, то могу выпасть на долгое время из рабочих процессов, если же неинтересно - могу пожалеть о потраченном времени. Поэтому, отдаю предпочтение кино.

Могу посоветовать фильм, который в оригинале называется "Детские игры", а в нашей адаптации - "Влюбись в меня, если осмелишься".

А, еще вспомнил лучший сериал всех времен - "Альф" в адаптации телеканала ICTV. Даже сейчас могу иногда начинать утро с серии о пришельце за кофе.

– Какие твои самые любимые "места силы" в Украине?

– Недавно в течение нескольких дней мне пришлось побывать в прифронтовом городке возле Покровска. Мы с коллегами-артистами зашли в деревянную кофейню, где нас радостно поприветствовала молодая девушка со словами: "Как хорошо, что вы к нам зашли. Мы открылись всего три недели назад". Учитывая, что до линии фронта всего несколько десятков километров, эти слова нас максимально поразили и напомнили, что оптимизм украинцев неисчерпаем.

Впоследствии, через несколько дней, я был возле Карпатских гор, вдохновлялся на новую рабочую неделю и поймал себя на мысли, что мои места силы могут находиться где угодно в Украине: то ли в маленькой деревянной кофейне на востоке, то ли возле величественных украинских гор. Везде я чувствую себя дома, если рядом близкие по духу люди.

Иван Марунич и Дмитрий Шуров на Донбассе (фото предоставлено артистом)

– У тебя есть любимые шутки или мемы про непутевых россиян?

– Недавно вышел фильм "Битва мемов", который создала команда паблика "Мемограм". Там упоминается много мемов за период полномасштабной войны, и даже объясняется с научной точки зрения, каким образом юмор продолжает нашу "менталку". Центральным мемом, вокруг которого построен фильм, стала мощная фраза о "русском военном корабле". Слова, сказанные украинским пограничником с острова Змеиный в первый день полномасштабного вторжения, дали сильный заряд украинцам и веру, что даже большому врагу можно давать отпор.