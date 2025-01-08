Відомий співак сказав усе, що думає про ТЦК: "Треба брати долю в свої руки"

"Треба розуміти, що мобілізація - це одна з невід'ємних складових під час війни, тим паче такої, яка впала на наші плечі. І найкраще - це брати долю в свої руки: бути проактивним, тренуватися, знайомитися з військовослужбовцями, які можуть дати поради. Триває фаза війни, де кожен має знайти своє місце в цій боротьбі", - пояснив фронтмен гурту KARTA SVITU.

Іван визнає, що "є кричущі ситуації та "перегини" від представників центрів комплектування". Але при цьому наголошує: особисто знає багато випадків, "коли шлях у військо та оформлення документів відбувалися в зразковому виконанні".

"Тут, безумовно, треба взаємоповага між кандидатами у військо та представниками мобілізаційних центрів", - підкреслює він.

Сам Марунич не так давно заявив, що готовий вирушити на фронт, якщо його призвуть.

Зазначимо, що Іван з 2018 року виступає для українських військових у безпосередній близькості до лінії фронту.

"Коли знаходишся серед найкращих і відчуваєш, що робиш корисну справу, то тривоги відходять на другий план", - коментує він.

Іван Марунич регулярно виступає перед військовими (фото надане артистом)

Також він додає, що виступи для військових - дуже особливі. А музика допомагає оновитися бійцям, піднімає настрій і моральний дух, за що вони дякують і Івану, і іншим артистам, які приїздять до них з виступами.

Однак Марунич наголошує на тому, що "як і в будь-якій іншій цивільній професії, музиканти також мають завжди бути готові змінити музичні інструменти на військові".