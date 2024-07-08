Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
В Киеве во время российского обстрела 8 июля повреждены жилые дома и детская больница Охматдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.
"В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский в Telegram обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве.
"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", - написал он.
Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.
"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – добавил президент.
Напомним, российские войска 8 июля во второй раз за день обстреляли Киев. Предварительно известно о пяти погибших. Информация уточняется. Масштабная воздушная тревога прозвучала около 09:50. Тогда же воздушные силы заявили об угрозе применения врагом балистики.