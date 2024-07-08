ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий

Украина, Понедельник 08 июля 2024 11:32
UA EN RU
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий Фото: последствия удара россиян (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Александр Белоус

В Киеве во время российского обстрела 8 июля повреждены жилые дома и детская больница Охматдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в Telegram обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве.

Под удар РФ попала детская больница &quot;Охматдет&quot; в Киеве: фото последствий

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", - написал он.

Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – добавил президент.

Напомним, российские войска 8 июля во второй раз за день обстреляли Киев. Предварительно известно о пяти погибших. Информация уточняется. Масштабная воздушная тревога прозвучала около 09:50. Тогда же воздушные силы заявили об угрозе применения врагом балистики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ракеты
NEWS
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон