Съела акула. В сети "похоронили" блогера Волошина, который сбежал на Бали

В сети стала распространяться новость о "трагической гибели" Александра Волошина в Таиланде. Однако блогер быстро развеял этот фейк, записав видеообращение к своим подписчикам и опровергнув ложную информацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

На одном из YouTube-каналов было опубликовано видео, где описываются вымышленные детали "трагической гибели" Александра Волошина.

В сюжете говорится, что блогер вместе с компанией отдыхал на побережье моря, где якобы употреблял алкоголь и "другие вещества". По сценарию видео, в два часа ночи Александр якобы побежал в направлении океана, прыгнул в воду, где "его остатки съела акула".

Волошин отреагировал на этот абсурд, поделившись отрывком ролика в Instagram-сторис.

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Вскоре предприниматель записал обращение к своим подписчикам, выразив удивление из-за распространения такой фейковой новости.

Он также отметил, насколько абсурдно, что кто-то может верить в подобную выдумку. В своем сообщении блогер призвал СМИ тщательно проверять факты перед тем, как публиковать подобную информацию.

"Я жив. Уважаемые СМИ, прежде чем публиковать такой бред, проверяйте информацию", - написал экс-муж певицы Анны Тринчер.

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Что известно о бегстве Волошина из Украины

В августе этого года Александр объявил о том, что он выехал из Украины. После побега он записал противоречивое видео "Кто предатель", которое выложил на YouTube. В ролике бизнесмен пытался оправдать свой побег, возлагая вину на "систему", которая, по его словам, существует в Украине. Он заявил, что вернется только тогда, когда в стране произойдут кардинальные изменения.

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Впоследствии журналистка Рамина Эсхакзай провела собственное расследование и выяснила, что блогер нелегально покинул Украину 31 июля.

По собранной информации, он пересек границу под видом водителя микроавтобуса. Рамина передала все доказательства в полицию и отметила, что из-за этого инцидента Волошин может оказаться в международном розыске.

Отметим, что бизнесмен находится в Японии, хотя недавно он приобрел виллу на Бали, где, по его словам, планирует жить.