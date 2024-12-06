Украинский рэпер объяснил, почему ему жаль Потапа, которого он называл "барселонской ТрО"

По словам знаменитости, он начал понимать, что то, что он осуждает или презирает в других людях или их действиях, впоследствии может случиться с ним самим.

"Нет на сегодняшний день личностей, которых я презираю. Есть их поступки, которые я презираю, которые мне не близки, которые я не понимаю. Я сделал ошибку, что я критиковал Потапа... В один момент я увидел какое-то видео, и он как-то так, в хорошем смысле этого слова, никчемно выглядел... Затупил он, наделал хе*ни. Я подумал: "А интересно, как ему сейчас?". Я сел и понял: "Каждый из нас может затупить, сделать хе*ню и играть на два фронта, думать что так будет всегда. Мы просто грешный планктон Я никогда не думал о том а о чем он думает Как ему", - поделился ХАС.

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

В этот момент, говорит ХАС, он понял, что продолжает презирать поступки Потапа, однако у него теперь нет к нему никакого пренебрежительного отношения как к личности. Рэперу стало жаль Алексея.

После этого Суханов поинтересовался у артиста, не опасается ли он того, что после этих слов его обвинят в попытке "отбелить" репутацию Потапа.

"Его х*р отбелишь. Это ответственность зрителей. Это если вернется Потап и снова станет тем Потапом, который был до того, будет беда наших зрителей. Они такие тупорылые и сделали так, что они позволили это. Мы о разных вещах говорим", - сказал артист.

Как ХАС поссорился с Потапом

Однажды Потапа пригласили на радиоэфир, а он назвал одного из ведущих программы "м*даком". Когда микрофоны и камеры выключили, ХАС, как рассказал он сам, решил поговорить с Алексеем Потапенко о его "хамовитом" поведении.

По словам Хасана, рэпер после этого разговора на него обиделся.

"Я сказал, что если бы ко мне домой такой гость пришел, то там словами не закончилось бы. Потому что ты не имеешь права в гостях вести себя вот так. Кем бы ты ни был... Потому что мы все из плоти и крови, и тот, кто думает, что он звезда, пусть себе так думает, потому что звезда - это скопление газов", - рассказывал исполнитель.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Ничего не дает тебе права относиться к людям, как к хламу. Почему он может назвать человека мудаком, а я не имею права сказать так? Почему он не боится, а я должен бояться? Потому что он снимал штаны в Москве, а я нет? Какие у него есть достижения, которые могут позволить ему оскорбить человека?", - эмоционально высказался он.

После начала полномасштабного вторжения ХАС резко назвал коллегу "барселонской теробороной" и "придурком со своей девочкой", намекая, очевидно, на Каменских.

"Они смахались за границу. О чем говорить? Пока здесь молодняк начал что-то делать, что-то творить, те думали, что пересидят две-три недели, максимум месяц, и все пройдет. А не прошло", - говорил Назар.