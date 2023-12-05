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Вместе с мужем-американцем. Мика Ньютон возвращается в Украину

Вторник 05 декабря 2023 19:37
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Вместе с мужем-американцем. Мика Ньютон возвращается в Украину Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Мика Ньютон, которая уже долгое время живет в США, порадовала поклонников новостью: она возвращается в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Мика Ньютон возвращается в Украину

По словам артистки, на родину она приедет вместе со своим мужем, бизнесменом Крисом Сааведом.

Это произойдет в конце декабря.

Вместе с мужем-американцем. Мика Ньютон возвращается в Украину

Мика Ньютон с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)

Ньютон говорит, что ее любимый уже восемь лет не был в Украине.

"Мы очень рады поехать в Украину в конце месяца! Крис не был там восемь лет", – поделилась она.

Супруги планируют посетить Киев и Львов. Звезда отметила, что это будет эмоциональная поездка.

Вместе с мужем-американцем. Мика Ньютон возвращается в Украину

Мика Ньютон с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)

Для справки

Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, ярко засияла на сцене совсем в юном возрасте.

Артистка на "Черноморских играх" познакомилась с продюсером Юрием Фалесой, который взял ее своей подопечной и занялся карьерой.

Вместе с мужем-американцем. Мика Ньютон возвращается в Украину

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

В 2000-е годы песни Мики Ньютон звучали на радиостанциях и музыкальных телеканалах, исполнительница активно выпускала новые композиции и штурмовала вокальные конкурсы.

Однако после участия в "Евровидении-2011" о певице почти ничего не слышно. Артистка перестала появляться в информационном пространстве и выпускать новые треки.

Вместе с мужем-американцем. Мика Ньютон возвращается в Украину

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

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