"Я очень волновался". Эктор Хименес-Браво встретился с украинскими воинами на фронте (фото)

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво встретился с украинскими защитниками на фронте. Соответствующие фотографии появились в соцсетях ресторатора.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Эктор Хименес-Браво привез помощь воинам

Так, шеф-повар отправился в горячие точки нашей страны, чтобы лично передать военным машины и дроны, которые он приобрел на деньги с благотворительного сбора.

Эктор Хименес-Браво приехал на передовую (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

"Отчет: миллион на дроны! Это наш самый большой сбор, поэтому так важно было лично приехать к ребятам на горячие точки, чтобы поблагодарить за их работу от всех нас. А что можем мы? Мы поставили цель собрать миллион грн за месяц", - поделился Эктор.

Также ресторатор признался, что очень волновался, что не успеет, но в итоге сбор закрыли.

Эктор Хименес-Браво приехал на передовую (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

"Я очень волновался, что мы не успеем, но... За 20 дней мы с вами собрали 500 тыс грн и совместно с БКК закрыли наш первый миллионник. Вы невероятные! Ваш вклад неоценим! Эти дроны - это наша с вами работа!" - обратился к украинцам ресторатор.

Повар также добавил, что на собранные деньги было приобретено 57 беспилотников. Остаток он отправил в фонд "Повернись живим".

Эктор Хименес-Браво приехал на передовую (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)