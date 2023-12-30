Звезда "Викингов" Кэтрин Винник сварила борщ и передала "привет" украинцам (видео)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Кэтрин Винник сварила борщ

Так, звезда решила продемонстрировать своим фолловерам умение готовить украинское национальное блюдо.

Кэтрин отметила, что борщ именно украинский, ведь иностранцы все еще присваивают блюдо России.

Кэтрин Винник приготовила борщ (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Также она передала "привет" соотечественникам, добавив эмодзы желтого и голубого сердца.

К слову, готовила актриса по рецепту американской кулинарной блогерши Nastassja CanCook.

Кэтрин Винник приготовила борщ (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Возможно, с помощью своего рассказа знаменитость стремилась подчеркнуть свою поддержку украинцам, выразить готовность помогать и донести, что она не забывает о своей далекой исторической родине.

Напомним, ранее также американский актер Стэнли Туччи, известный своими ролями в фильмах "Голодные игры" и "Дьявол носит Prada", показал своей огромной Instagram-аудитории, как готовит борщ по любимому рецепту.