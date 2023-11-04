Известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выходит замуж: кто ее избранник

22-летняя чемпионка мира по прыжкам в высоту и бронзовый призер Олимпийских Игр-2020 Ярослава Магучих выходит замуж. Ее избранником стал 19-летний легкоатлет Назар Степанов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью спортсменки для YouTube-шоу Жени Яновича "20:23".

Ярослава Магучих выходит замуж

По словам легкоатлетки, любимый сделал ей предложение, когда пара вернулась из Америки.

Ярослава Магучих с избранником (фото: instagram.com/rosya_dp)

"У меня есть уже обручальное кольцо. Парень мне сделал предложение, когда мы вернулись в Украину, при родителях. Поэтому мое сердце занято. Мы приехали домой, родители меня встретили. Была его мама - это моя тренерша. Об обручальном кольце я знала [заранее], потому что мы его выбирали вместе в Америке", - поделилась спортсменка.

Ярослава отметила, что свадьбу пара планирует сыграть после Олимпийских игр-2024.

Что известно о будущем муже Магучих

Избранник девушки - сын ее тренера Татьяны Степановой - украинский легкоатлет Назар Степанов.

Он выступает в беге на 110 м с барьерами. Этот сезон стал особенно успешным для спортсмена - на ЧЕ U-20 ему удалось побить юниорский рекорд Украины, преодолев дистанцию за 13,69 с.

Ярослава Магучих с избранником (фото: instagram.com/rosya_dp)