Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виходить заміж: хто її обранець

22-річна чемпіонка світу зі стрибків у висоту та бронзова призерка Олімпійських Ігор-2020 Ярослава Магучіх виходить заміж. Її обранцем став 19-річний легкоатлет Назар Степанов.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю спортсменки для YouTube-шоу Жені Яновича "20:23".

Ярослава Магучіх виходить заміж

За словами легкоатлетки, коханий зробив їй пропозицію, коли пара повернулася з Америки.

Ярослава Магучіх з обранцем (фото: instagram.com/rosya_dp)

"У мене є вже обручка. Хлопець мені зробив пропозицію, коли ми повернулися в Україну, при батьках. Тому моє серце зайнято. Ми приїхали додому, батьки мене зустріли. Була його мама - це моя тренерка. Про обручку я знала [завчасно], бо ми її обирали разом в Америці", - поділилася спортсменка.

Ярослава зазначила, що весілля пара планує зіграти вже після Олімпійських ігор-2024.

Що відомо про майбутнього чоловіка Магучіх

Обранець дівчини - син її тренерки Тетяни Степанової - український легкоатлет Назар Степанов.

Він виступає у бігу на 110 метрів з бар'єрами. Цей сезон став особливо успішним для спортсмена - на ЧЄ U-20 йому вдалося побити юніорський рекорд України, подолавши дистанцію за 13,69 с.

Ярослава Магучіх з обранцем (фото: instagram.com/rosya_dp)