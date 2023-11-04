Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виходить заміж: хто її обранець
22-річна чемпіонка світу зі стрибків у висоту та бронзова призерка Олімпійських Ігор-2020 Ярослава Магучіх виходить заміж. Її обранцем став 19-річний легкоатлет Назар Степанов.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю спортсменки для YouTube-шоу Жені Яновича "20:23".
Ярослава Магучіх виходить заміж
За словами легкоатлетки, коханий зробив їй пропозицію, коли пара повернулася з Америки.
Ярослава Магучіх з обранцем (фото: instagram.com/rosya_dp)
"У мене є вже обручка. Хлопець мені зробив пропозицію, коли ми повернулися в Україну, при батьках. Тому моє серце зайнято. Ми приїхали додому, батьки мене зустріли. Була його мама - це моя тренерка. Про обручку я знала [завчасно], бо ми її обирали разом в Америці", - поділилася спортсменка.
Ярослава зазначила, що весілля пара планує зіграти вже після Олімпійських ігор-2024.
Що відомо про майбутнього чоловіка Магучіх
Обранець дівчини - син її тренерки Тетяни Степанової - український легкоатлет Назар Степанов.
Він виступає у бігу на 110 метрів з бар'єрами. Цей сезон став особливо успішним для спортсмена - на ЧЄ U-20 йому вдалося побити юніорський рекорд України, подолавши дистанцію за 13,69 с.
Ярослава Магучіх з обранцем (фото: instagram.com/rosya_dp)
Раніше новиною про своє заміжжя поділилась відома українська тенісистка Марта Костюк.
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