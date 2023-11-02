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Известная украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж (фото)

Кипр, Четверг 02 ноября 2023 08:59
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Известная украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж (фото) Фото: Марта Костюк вышла замуж (instagram.com/martakostyuk)
Автор: Людмила Жукова

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж. 21-летняя спортсменка сказала "да" своему избраннику.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories фотографа Анны Билоус.

Что известно о свадьбе Марты Костюк

Судя по геолокации на кадрах, бракосочетание проходило на Кипре в отеле "Минтис".

На снимках можно увидеть утро невесты, кольца молодых, а также невесту в свадебном платье.

Известная украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж (фото)

Известная украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж (фото)Известная украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж (фото)Известная украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж (фото)Известная украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж (фото)Марта Костюк вышла замуж на Кипре (instagram.com/stories/hinhanni)

Ранее спортсменка немного говорила в интервью о своей личной жизни. Отмечалось, что имя избранника спортсменки - Георгий, раньше он занимался теннисом. По словам Марты, ее любимый - украинец.

"Мой парень - украинец, потому что украинцы - лучшие. Это пока все, что я могу сказать", - говорила в интервью теннисистка.

Как мы писали ранее, Лобода ответила на слухи о своем замужестве.

А Клопотенко наконец-то раскрыл правду о своей "свадьбе".

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Марта Костюк