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Дочь Оли Поляковой разошлась с бойфрендом и назвала причину: "Очень некрасиво повел себя"

Пятница 03 ноября 2023 17:47
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Дочь Оли Поляковой разошлась с бойфрендом и назвала причину: "Очень некрасиво повел себя" Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Иванна Пашкевич

18-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария разошлась со своим бйфрендом Артутом после одного года отношений. Девушка призналась, что ее бывший очень некрасиво повел себя по отношению к ней, именно поэтому она от него ушла.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Маши для программы "Ранок у великому місті".

Маша Полякова разошлась с бойфрендом

По словам старшей наследницы артистки, парень встречался с ней из-за ее популярности, и вообще чувств к Марии у него не было.

Дочь Оли Поляковой разошлась с бойфрендом и назвала причину: &quot;Очень некрасиво повел себя&quot;

Дочь Оли Поляковой разошлась с бойфрендом и назвала причину: &quot;Очень некрасиво повел себя&quot;

Маша Полякова с бывшим бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Артур - это сейчас пройденный этап, потому что он очень некрасиво повел себя. Он показал, какой он человек на самом деле. Что я ему вообще не нравилась и это все было потому, что он хотел нагнать себе подписчиков. Он такими маленькими шагами начал это показывать. Может быть, он считает, что это не так, но я это видела", - поделилась Маша.

Добавим, что пара закрутила роман в прошлом году, когда Маша училась в Лондоне. Они часто проводили время вместе и показывали общие фотографии в соцсетях.

Дочь Оли Поляковой разошлась с бойфрендом и назвала причину: &quot;Очень некрасиво повел себя&quot;

Маша Полякова с бывшим бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Недавно старшая дочь Поляковой показала себя до и после лечения акне.

Также певица впервые рассказала о болезни матери.

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Оля Полякова Маша Полякова звезды шоу-бизнеса