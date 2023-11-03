Дочь Оли Поляковой разошлась с бойфрендом и назвала причину: "Очень некрасиво повел себя"

18-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария разошлась со своим бйфрендом Артутом после одного года отношений. Девушка призналась, что ее бывший очень некрасиво повел себя по отношению к ней, именно поэтому она от него ушла.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Маши для программы "Ранок у великому місті".

Маша Полякова разошлась с бойфрендом

По словам старшей наследницы артистки, парень встречался с ней из-за ее популярности, и вообще чувств к Марии у него не было.

Маша Полякова с бывшим бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Артур - это сейчас пройденный этап, потому что он очень некрасиво повел себя. Он показал, какой он человек на самом деле. Что я ему вообще не нравилась и это все было потому, что он хотел нагнать себе подписчиков. Он такими маленькими шагами начал это показывать. Может быть, он считает, что это не так, но я это видела", - поделилась Маша.

Добавим, что пара закрутила роман в прошлом году, когда Маша училась в Лондоне. Они часто проводили время вместе и показывали общие фотографии в соцсетях.

Маша Полякова с бывшим бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)