Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

Вербна неділя 2020 для християн - одне з 12 великих свят у році. Відзначають його рівно за тиждень до Великодня, і цьогоріч за православним календарем свято випадає на 12 квітня. Друга його назва - Вхід Господній в Єрусалим, адже в цей день Ісус Христос в'їхав у місто на ослі, де його зустріли, як царя і переможця, вистилаючи шлях пальмовими гілками. Всі традиції, звичаї, заборони та прикмети Вербної неділі, а також гарні листівки та привітання - в матеріалі Styler.

Сталася ця подія після того, як Спаситель зробив велике чудо - воскресив померлого Лазаря. Жителі Святого міста бачили в Ісусі довгоочікуваного Месію, а ось юдейські первосвященники Спасителю були не раді. Сам же Христос знав, що цей шлях веде його до Голгофи.

Оскільки не у всіх країнах є пальми, її замінили вербою - звідси й назва свята. Українці відзначають його з X століття - з часів хрещення Київської Русі. З того часу виникла маса традицій, обрядів, заборон і прикмет, пов'язаних з Вербною неділею.

Традиції та звичаї на Вербну неділю

Головна традиція - відвідування церкви, де освячують гілочки верби, але у 2020 році ми відсвяткуємо Вербну неділю під час карантину. Тому від походу в храм краще утриматися, прочитати молитву і освятити гілочки верби йорданською водою може найстарший член родини. А ось старі (минулорічні) гілки верби викидати не можна, їх спалюють, а нові ставлять біля ікон і розкладають по дому.

Гілочки верби, за традицією збирали напередодні свята, в Лазареву суботу. На світанку вирушали в ліс і брали гілки з молодих дерев без пошкоджень. Брати "котики" з дерев з дуплом або з тих, що ростуть біля кладовища - не можна.

Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

Вважається, що верба зможе захистити від хвороб і зробити здоров'я міцним. По закінченню богослужіння заведено торкатися один одного гілочками верби і примовляти: "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля".

За звичаєм люди проковтували бруньки освяченої верби, щоб ніяка хвороба точно не причепилася. Потовчені висушені бруньки додавали в різні цілющі відвари, які використовували для лікування ран та хвороб шкіри. Вербні гілочки ставили біля хворих, символічно стібали дітей, щоб ті були здоровими. Бруньки також можна було додавати в хліб або іншу випічку.

Вербну неділю проводять серед рідних і близьких. Пишних гулянок не влаштовували, адже Великий піст ще триває. До того ж це свято, хоча й урочисте, водночас - сумне. Адже ті, хто вітав Христа при в'їзді в Єрусалим, вже за кілька днів кидали в нього камінням і вимагали розп'яття.

Прикмети та повір'я Вербної неділі

За однією з прикмет, якщо посадити або пересадити на Вербну неділю квітку, то можна збільшити свій статок. За рослиною ретельно доглядали, адже якщо вона зів'яне - це до втрат і збитків.

Дівчата, які хотіли вийти заміж за конкретну молоду людину, за прикметою, думали про хлопця цілий день. Тоді до вечора він запрошував її погуляти.

На поле в землю встромляли гільце верби - за прикметою, це до багатого врожаю, і ніякі напасті не будуть страшні посівам.

Ще одним повір'ям було те, що освячена верба захищала будинок від блискавок, тому гілочки встромляли під дах. А якщо сталася пожежа, то кинута у вогонь гілочка верби - допоможе полум'ю швидко згаснути.

Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

Погодні прикмети 12 квітня 2020

якщо на Вербну неділю піде дощ - це хороша прикмета - урожай буде багатим;

суха погода навпаки означала неврожай;

сильний вітер сьогодні - до вітряного літа;

ясна погода - вродять фрукти, а заморозки - до хорошого врожаю ярих;

якщо бруньки верби розпустились перед святом - до хорошого року.

Що суворо заборонено робити у велике свято

Не можна прибирати, займатися побутом і фізичною працею - вважається, що цим ви привертаєте у дім нещастя.

Суворо заборонено лаятися, сваритися, лихословити, й взагалі негативні думки від себе потрібно відганяти.

У давнину в цей день не розчісували волосся - вважалося, що цим можна накликати на себе біду.

Не можна гучно святкувати, пити алкоголь. Краще цей день провести в колі сім'ї, в спокійній і тихій обстановці.

Старі гілочки верби не можна викидати. Вважалося, що за рік вони накопичили в собі багато негативу - їх треба спалити.

Худобу не можна виганяти на пасовиська, а домашню птицю випускати на вулицю - тварини можуть захворіти.

Привітання з Вербною неділею у віршах

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Сонця промінчик золотий

Вербу ніжно зігріває.

Зі святом вас вітаю!

Щастя і любові бажаю!

***

Сьогодні героїня дня

Простенька гілочка вербова,

Несуть її усі зрання

Йдучи у храм по Боже слово.

Я вас вітаю з днем ясним,

Ми рік його усі чекали!

Воскресне скоро Божий Син!

Ще тиждень… залишилось мало.

Верба хай б'є з усієї сили,

Нехай здоров'я додає,

Усі щоб Паски відкусили!

Прийміть вітаннячко моє!

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди – щирі й добріші!

Хай вервичка щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя і найкращі сподівання,

До Великодня тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

Привітання з Вербною неділею в прозі

У цей день бажаю, щоб разом з освяченою вербою у Ваш дім увійшли благодать, достаток і радість. Нехай Господь береже ваш дім і дарує здоров'я!

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У це чудове свято - Вербну неділю - від душі хочеться побажати найкращих благ: щастя, любові, здоров'я і душевної рівноваги! Нехай всі завдання вирішуються просто, а перепони самі змітаються з вашого шляху. Нехай ваша сила і мудрість ніколи вас не підводять, а близькі люди - завжди залишаються поруч. Вітаю з Вербною неділею, нехай буде мир і благодать у вашому домі! *** Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш дім наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!

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Чистотою і душевною добротою дихає все навколо: настала Вербна неділя, день радості та тріумфу всіх християн! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою у твоє прекрасне життя! Нехай тепло, добробут і красиві миті не покидають тебе!

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У чудове свято - Вербну Неділю - для Вас звучать найкращі привітання. Нехай кожне Ваше починання супроводжує Боже благословення, нехай Вам неодмінно таланить у всіх справах, а кожен день приносить справжнє задоволення від життя. І щохвилинним будуть радісні події!

Нехай з дзвоном дзвонів, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і злагода. Нехай душа і тіло завжди будуть в гармонії, покращуючи та доповнюючи твою сутність. Щастя і божественної любові! Успіху і радості!

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Вітаю з Вербною неділею! У цей особливий день, що прийшов до нас з біблійних часів, хочу побажати вам благополуччя, любові і щастя. Добро, радість і благоденство нехай будуть завжди поруч з вами. Нехай сам Господь береже вас і охороняє на життєвому шляху.

Відеопривітання з Вербною неділею

Привітання з Вербною неділею (відео: YouTube)

Зазначимо, що Вербну неділю 2020 українці святкуватимуть в умовах жорсткого карантину. Церкви просять вірян по можливості залишатися вдома і дивитися богослужіння онлайн, а вербу може освятити старший член сім'ї, прочитавши молитву й окропивши гілки верби йорданською водою, набраною у джерела на Водохреще.