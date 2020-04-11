Лазарева субота 2020: що не можна робити, головні прикмети

Свято 11 квітня (Колаж РБК-Україна)

Наші предки день 11 квітня називали днем Івана-пустельника, а в 2020 році на цей день випадає Лазарева субота

Яке сьогодні свято. 11 квітня 2020 року за православним календарем відзначається Лазарева субота - день перед Вербною неділею. Сьогодні християни згадують диво воскресіння Спасителем праведного Лазаря.

Крім того, за церковним календарем 11 квітня - День святого мученика Марка, іменини відзначають Кирило й Іван. А в народі день найбільш відомий як Березовий день. Прикмети на 11 квітня завжди шанувалися, вважалось, що вони допомагають уникнути серйозної хвороби, яка може причепитися до кожного, навіть до самої здорової і сильної людини.

На Лазареву суботу дозволяється послаблення Великого посту. Саме з вечора Лазаревої суботи треба святити вербу на Вербну неділю. Але в цьому році це може зробити вдома старший член сім'ї за допомогою освяченої води.

В народі свято 11 квітня також називали днем Івана-пустельника, Кирила, День Берези, а також Берещення. В цей день відправлялися в березові гаї, щоб перевірити, чи не почався рух соку у деревах. Березовий сік використовували для приготування цілющих відварів, готували смачні напої з додаванням меду і приправ.

Головні прикмети цього дня:

Багато березового соку – літо буде дощовим.

Берізки "опушаются" рано – чекайте сухого літа.

Багато лебедів 11 квітня – весною буде тепло.

Якщо "опушаєтся" вільха в цей період – чекайте мокрого літа.

Сороки гнізда низько в'ють – влітку будуть грози.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна лаятися, бо можете накликати на себе неприємності.

Як ми раніше писали, синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на Вербну неділю, 12 квітня.