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Якою молитвою освятити вербу, щоб у домі було щастя і достаток цілий рік

STYLERЖиття    11.04.2020 - 22:34
Якою молитвою освятити вербу, щоб у домі було щастя і достаток цілий рік
Вербна неділя 2020 (Фото: pixabay.com)

Українці можуть освятити вербу вдома через карантин на Вербну неділю

Вербна неділя в Україні відзначається 12 квітня в умовах посиленого карантину через коронавірус. Українські церкви закликають вірян не ходити в храми для освячення гілочок верби і пояснили, як кожен бажаючий може це зробити вдома - не піддаючи себе ризику захворіти COVID-19.

В це важливе християнське свято люди здавна святять гілки верби, після чого по традиції вже чудотворними прутиками легенько б'ють одне одного, тим самим захищаючись від пристріту.

У ПЦУ у Великодні свята (Вербна неділя також до них відноситься) звернулися до вірян та наголосили, що в церквах і на території біля храмів священики не будуть здійснювати освячення ані паски, ані верби, але їх може окропити святою водою, яка зазвичай залишається після Хрещення, найстарший член родини за допомогою молитви.

Яку прочитати молитву, щоб освятити вербу для щастя, здоров'я і добробут сім'ї на цілий рік?

Молитва на освячення верби

Освячуються верби оці, Благодаттю Всесвятаго Духу і окропленням води ся священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!

Молитва у Вербну неділю

Сьогодні зібрала нас благодать Господня, його сила і твердість. Я, раб Божий (ім'я), повторюю твій шлях, як Ти сказав: "Дам я Пасху з учнями моїми".

За шість днів до дня того, відвідав Ти Віфанію. Дай же, Ісус Христос, спокій і щастя віруючим у цей день, з тією твердістю духу, з якою наказав Ти: "Лазаре, прийди" за шість днів до Пасхи і воскрес Лазар.

Ти в'їхав у місто на молодому віслюку і звернув своїм виглядом не віруючих на віруючих, грішників на благодійників. Язичники стали вмить слухняними християнами, варто було Тобі з'явитися у них на очах.

За Тобою ввійдемо і ми, віруючі християни, в новий Єрусалим і від мови Церква з пророком Захарією прокажемо, що прийшло граду цьому спасіння в Твоєму обличчі.

Христосе, Тобі віддаю я свої молитви. Побач любов до себе, що виходить із людських сердець, та не залиш нас, дітей своїх і послідовників, скорботі земної, в пастці Диявола.

Дай нам силу прощення і молосердия, дозволь досягти радості свята святого Великодня і зустріти цей веселий день, оспівуючи і прославляючи Тебе, Твого Батька і Святий Дух Твій. Відтепер нехай будуть душі наші від гріха очищені.

Славимо ми царство Твоє небесне і батька Твого, Господа Бога, нехай буде воно вічно, амінь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як в Україні будуть святкувати Великдень в умови карантину.

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