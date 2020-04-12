Вербное воскресенье 2020: традиции, что нельзя делать, открытки и поздравления

Вербное воскресенье 2020 украинцы отпразднуют сегодня 12 апреля
Вербное воскресенье 2020 для христиан - один из 12 великих праздников в году. Отмечают его ровно за неделю до Пасхи, и в этом году по православному календарю праздник выпадает на 12 апреля. Второе его название - Вход Господень в Иерусалим, ведь в этот день Иисус Христос въехал в город на осле, где его встретили, как царя и победителя, устилая путь пальмовыми ветвями. Все традиции, обычаи, запреты и приметы Вербного воскресенья, а также красивые открытки и поздравления - в материале Styler.
Произошло это событие после того, как Спаситель совершил великое чудо - воскресил умершего Лазаря. Жители Святого города видели в Иисусе долгожданного Мессию, а вот иудейские первосвященники Спасителю были не рады. Сам же Христос знал, что этот путь ведет его к Голгофе.
Поскольку не во всех странах есть пальмы, ее заменили вербой - отсюда и название праздника. Украинцы отмечают его с X века - со времен крещения Киевской Руси. С тех пор возникла масса традиций, обрядов, запретов и примет, связанных с Вербным воскресеньем.
Главная традиция - посещение церкви, где святят веточки вербы, но в 2020 году мы отпразднуем Вербное воскресенье во время карантина. Поэтому от похода в храм лучше воздержаться, прочитать молитву и освятить веточки вербы иорданской водой может самый старший член семьи. А вот старые (прошлогодние) ветки вербы выбрасывать нельзя, их сжигают, а новые ставят возле икон и раскладывают по дому.
Веточки вербы, по традиции собирали накануне праздника, в Лазареву субботу. На рассвете отправлялись в лес и брали ветви с молодых деревьев без повреждений. Брать "котики" с деревьев с дуплом или с растущих около кладбища - нельзя.
Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)
Считается, что верба сможет защитить от болезней и сделать здоровье крепким. По окончанию богослужения принято касаться друг друга веточками вербы и приговаривать: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля".
По обычаю люди проглатывали почки освященной вербы, чтобы никакая болезнь точно не прицепилась. Растолченные высушенные почки добавляли в разные целебные отвары, которые использовали для лечения ран и болезней кожи. Вербные веточки ставили у изголовья больных, символически стегали детей, чтобы те были здоровыми. Почки также можно было добавлять в хлеб или другую выпечку.
Вербное воскресенье проводят среди родных и близких. Пышных гуляний не устраивали, ведь Великий пост еще продолжается. К тому же этот праздник, хотя и торжественный, в то же время - грустный. Ведь те, кто приветствовал Христа при въезде в Иерусалим, уже через несколько дней бросали в него камнями и требовали распятия.
По одной из примет, если посадить или пересадить на Вербное воскресенье цветок, то можно увеличить свой достаток. За растением тщательно ухаживали, ведь если оно завянет - это к потерям и убыткам.
Девушки, которые хотели выйти замуж за конкретного молодого человека, по примете, думали о нем целый день. Тогда к вечеру он приглашал ее погулять.
На поле в землю втыкали веточку вербы - по примете, это к богатому урожаю, и никакие напасти не будут страшны посевам.
Еще одним поверьем было то, что освященная верба защищала дом от молний, поэтому веточки втыкали под крышу. А если случился пожар, то брошенная в огонь веточка вербы - поможет пламени быстро угаснуть.
Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)
Нельзя убирать, заниматься бытом и физическим трудом - считается, что этим вы привлекаете в дом несчастье.
Строго запрещено ругаться, ссориться, сквернословить, и вообще негативные мысли от себя нужно отгонять.
В старину в этот день не расчесывали волосы - считалось, что этим можно навлечь на себя беду.
Нельзя громко праздновать, пить алкоголь. Лучше этот день провести в кругу семьи, в спокойной и тихой обстановке.
Старые веточки вербы нельзя выбрасывать. Считалось, что за год они накопили в себе много негатива - их нужно сжечь.
Скот нельзя выгонять на пастбища, а домашнюю птицу выпускать на улицу - животные могут заболеть.
С Вербным воскресеньем!
Теплоты, спасенья.
Пусть Господь благословит
И от всех невзгод хранит!
***
В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, доброты.
Пусть ненужные развеются сомненья,
Будет полон мир любви и красоты.
Пусть даст Бог свое благословение
На свершенье вашей трепетной мечты.
***
С Вербным воскресеньем вас
Поздравляю я сейчас.
Счастья искренне желаю,
Мирных дней, земного рая,
Всяких благ, любви, достатка
И во всех делах порядка.
Пушистая веточка вербы
Тебя пусть согреет сегодня,
Подарит тепла и надежды,
И веры на милость Господню.
Ты станешь добрее и чище,
Душа теплотою зальется,
Пусть все мы найдем, то, что ищем,
И Бог нам с небес улыбнется!
***
Пусть Вербное Воскресение
Вам принесет мир и лад,
Подарит любое мгновение
Пускай позитивный заряд!
Желаю добра и здоровья,
А также успехов всем вам!
Сердца пусть наполнит любовью
Иисус, что вошел в святой храм!
***
На вербе снова белый пух
Он в небеса возносит дух!
А в мир приносит поздравленья,
Надежду, веру, утешенье
И ощущение тепла.
Дорога будет пусть светла,
И Ангел рядышком с тобой
Войдет в дом твой.
Любовь пускай не угасает
И Бог тебя оберегает!
Душа полна тепла и веры,
На сердце радость и покой.
Ты веточку весенней вербы
В ладонях принеси домой.
Сегодня Вербное. Как ярко
Сияет солнышко для нас!
Пусть жизнь всем делаем подарки,
И пусть Господь хранит всех вас!
***
Воскресение Вербное
К нам приходит в дом,
Пусть благословенными
Будут дни потом,
Чтоб святая вербочка
Счастья вам несла,
Тоненькою веточкой
Замахнись слегка.
Пусть делами славными
Ваша жизнь цветет,
Пусть с добром и верою
Песнь душа поет.
В этот день желаю, чтобы вместе с освященной вербой в Ваш дом вошли благодать, достаток и радость. Пусть Господь хранит ваш дом и дарит здоровье!
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В этот замечательный праздник - Вербное воскресенье - от души хочется пожелать наилучших благ: счастья, любви, здоровья и душевного равновесия! Пусть все задачи решаются просто, а преграды сами сметаются с вашего пути. Пусть ваша сила и мудрость никогда вас не подводят, а близкие люди всегда остаются рядом. Поздравляю с Вербным воскресеньем, пусть будет мир и благодать в вашем доме!
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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в вашем доме!
Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неиссякаемую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и пусть он станет началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех наилучших благ тебе!
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Чистотой и душевной добротой дышит все вокруг: наступило Вербное воскресенье, день радости и ликования всех христиан! Пусть же радость наполнит и твою душу, разольется рекой в твою прекрасную жизнь! Пусть тепло, благополучие и красивые мгновения не покидают тебя!
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В замечательный праздник - Вербное Воскресенье - для Вас звучат самые лучшие поздравления. Пусть каждое Ваше начинание сопровождает Божье благословение, пусть же Вам непременно везет во всех делах, а каждый день приносит настоящее удовольствие от жизни. И ежеминутным будут радостные события!
Пусть со звоном колоколов, которые доносятся из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Пусть душа и тело всегда будут в гармонии, улучшая и дополняя твою сущность. Счастья и божественной любви! Успеха и радости!
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! В этот особенный день, пришедший к нам из библейских времен, хочу пожелать вам благополучия, любви и счастья. Добро, радость и благоденствие да будут всегда рядом с вами. Пускай сам Господь бережет вас и охраняет на жизненном пути.
Поздравление с Вербным воскресеньем (видео: YouTube)
Отметим, что Вербное воскресенье 2020 украинцы будут праздновать в условиях жесткого карантина. Церкви просят верующих по возможности оставаться дома и смотреть богослужения онлайн, а вербу может освятить старший член семьи, прочитав молитву и окропив ветки вербы иорданской водой - набранной у источника на Крещение.