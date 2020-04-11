Вербна неділя 2020: що категорично не можна робити в цей день

Вербна неділя 2020 (Фото: pixabay.com)

У 2020 році всі служби на Вербну неділю доведеться дивитися онлайн

Вербна неділя – одне з найважливіших християнських свят, яке відзначається за тиждень до Великодня. З цим святом пов'язано багато давніх традицій, звичаїв і заборон. Що потрібно обов'язково зробити, а чого робити категорично не можна – в матеріалі Styler.

Вербну неділю в Україні відзначають 12 квітня. Варто зазначити, що католики в цей день відзначають Великдень. Православні християни відзначають в цей день Вхід Господній в Єрусалим.

Головною традицією цього свята є освячення гілочок верби. Для цього парафіяни йдуть на ранкову службу в церкву, а потім приносять ці гілочки в будинок, щоб захистити його від бід, злиднів і зберегти добробут в родині. У 2020 році вся Україна на карантині через коронавірус, тому відвідування церкви заборонені й служби транслюватимуть онлайн.

З гілочками верби пов'язана давня традиція. Освяченими прутиками злегка б'ють один одного зі словами: "Не я б'ю - верба б'є! Верба хлест – б'є до сліз!". Вважається, що удари вербою у свято захищають від пристріту і псування.

Вербні нирки вважаються талісманом, які можуть додати чоловікам силу, а жінкам лікують безпліддя. У відварі вербових нирок купали маленьких дітей, щоб зняти жар.

Що потрібно зробити у Вербну неділю

Це свято вважається сімейним, тому провести його потрібно в колі близьких. Також обов'язково потрібно освятити гілочки верби, які треба зірвати рано-вранці, до сходу сонця. Освячені гілочки ставлять у будинку біля ікон та зберігають протягом року.

Вербна неділя випадає на період Великого посту, тому всі страви на столі повинні відповідати. Однак у свято на стіл можна додати рибні страви, червоне вино і спекти печиво з пісного тіста з горіхами або сухофруктами.

У цей день можна пересаджувати кімнатні рослини й вважається, що вони будуть відмінно рости та приносити фінансове щастя.

Що заборонено робити у Вербну неділю

Не можна виконувати фізичну роботу, шити, в'язати, вишивати, займатися прибиранням і пранням

Всі страви потрібно приготувати заздалегідь, через те, що кухонні клопоти теж під забороною

Не можна сваритися і допускати негативні думки, не можна відмовляти у проханні

Не можна розчісувати волосся. Напередодні свята потрібно розчесати волосся і кілька волосинок опустити у воду, щоб позбутися від головного болю. На свято цією водою полити водою вербу і сказати: "Вода, лийся на землю разом з головним болем".

Не можна влаштовувати великі святкування і гуляння, не можна відвідувати розважальні заклади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як в Україні будуть святкувати Великдень в умови карантину.