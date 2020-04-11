Великдень на карантині: кому суворо заборонять відвідувати церкву

Великдень 2020 і карантин (колаж: РБК-Україна)

Великдень 19 квітня 2020 святкуватиметься в умовах карантину

Великдень 2020 під час карантину буде святкуватися за особливими правилами. Вірянам рекомендують залишатися вдома й дивитися онлайн-трансляцію богослужіння в інтернеті чи по телевізору, а паски можна буде купити вже освячені, або ж освятити самостійно. При цьому певним категоріям українців і зовсім забороняється відвідування церкви. Все про заборони на великодні свята - в матеріалі Styler.

Заборонено відвідувати службу в церкві на Паску, як і на Вербну неділю, людям, старше 60 років. Оскільки ці українці входять у групу ризику, вони повинні знаходитися на самоізоляції.

Що стосується освячення пасок, то в ПЦУ вже заявили, що ні паски, ні вербу святити ні в храмі, ні на території біля нього не будуть. Замість цього великодні кошики можна буде освятити:

жителі невеликих населених пунктів зможуть виставити кошики за межі двору, де їх освятить священик,

паски будуть освячуватися прямо на виробництві,

паски може присвятити найстарший член родини за допомогою молитви і йорданської води.

Богослужіння у церквах під час Великодня будуть проводитися з такими обмеженнями:

у храмі одночасно будуть перебувати не більше 10 осіб у масках або респіраторах,

будь-який контакт при проведенні обрядів заборонений,

на одну людину не менше 5 кв. м площі церковної споруди,

богослужіння по можливості організувати на відкритому повітрі, не заходячи в приміщення храму.

Раніше ми писали, що в Україні сім областей пішли на безпрецедентні заходи. Українцям заборонили виходити з дому на вихідних з 13:00 11 квітня по 06:00 13 квітня.

Зазначимо, що у Львові на Великдень вже прийняли рішення закрити всі храми для парафіян. Богослужіння можна буде побачити онлайн.