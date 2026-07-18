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ВСУ поразили значительные логистические объекты в двух регионах России, - Зеленский

11:26 18.07.2026 Сб
1 мин
Поражены цели на расстоянии 500-700 км от линии фронта
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили значительные логистические объекты в двух регионах России, - Зеленский Фото: ВСУ поразили значительные логистические объекты в двух регионах России (Getty Images)
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Украинские дроны в эту ночь, 18 июля, поразили значительные логистические объекты в Московском и Тамбовском регионах России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня наши дальнобойные санкции сработали на трех направлениях на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и море", - сообщил Зеленский.

В частности, были поражены два значительных логистических объекта - в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта.

Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.

Также поражен нефтяной объект.

Кроме того, украинские медстрайки работали по целям в акватории Азовского моря и в Черноморской акватории и во временно оккупированном Крыму.

Удары по России 18 июля

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области России.

Украинские дроны поразили один из самых больших складов Wildberries в городе Электросталь в Подмосковье. Мас до сих пор горит масштабный пожар, а небо затянуло густым черным дымом.

Помимо состава Wildberries, под удар попала нефтебаза в Ногинске. Также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.

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