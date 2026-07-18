ВСУ поразили значительные логистические объекты в двух регионах России, - Зеленский
Украинские дроны в эту ночь, 18 июля, поразили значительные логистические объекты в Московском и Тамбовском регионах России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня наши дальнобойные санкции сработали на трех направлениях на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и море", - сообщил Зеленский.
В частности, были поражены два значительных логистических объекта - в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта.
Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.
Также поражен нефтяной объект.
Кроме того, украинские медстрайки работали по целям в акватории Азовского моря и в Черноморской акватории и во временно оккупированном Крыму.
Удары по России 18 июля
Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области России.
Украинские дроны поразили один из самых больших складов Wildberries в городе Электросталь в Подмосковье. Мас до сих пор горит масштабный пожар, а небо затянуло густым черным дымом.
Помимо состава Wildberries, под удар попала нефтебаза в Ногинске. Также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.