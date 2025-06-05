Вечером или утром? Вот когда хуже всего тренироваться
Вечерние тренировки приобретают все большую популярность среди людей с напряженным рабочим графиком. Однако физическая активность в позднее время может негативно влиять на организм.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда лучше всего тренироваться.
Чем вредны вечерние тренировки
По словам эндокринолога Елены Даманской, надпочечники - внутренние "батарейки" организма и вечерние тренировки могут им навредить.
Именно они отвечают за выработку кортизола - гормона стресса, который поддерживает нас в тонусе.
Проблема в том, что вечером кортизол должен снижаться, чтобы тело переходило в режим восстановления. Но интенсивная тренировка заставляет надпочечники снова выбрасывать кортизол, что создает дополнительный стресс.
Если делать это постоянно:
- надпочечники истощаются
- снижается качество сна и восстановления
- появляется ощущение усталости утром, хотя вроде и спали достаточно
- возникает гормональный дисбаланс, влияющий на иммунитет, вес, настроение и общее самочувствие
Особенно опасно это для людей, которые уже имеют проблемы с энергией, тревожностью, нарушением сна или хронической усталостью.
Польза утренних тренировок
Улучшение настроения
Во время физической активности выделяются эндорфины - "гормоны счастья", которые помогают чувствовать себя лучше в течение всего дня. Утренняя тренировка также помогает уменьшить уровень кортизола.
После физической активности улучшается кровообращение в мозге, что способствует лучшей сосредоточенности и производительности.
Физиологические преимущества
Тело начинает активно сжигать калории с самого утра. Также регулярные утренние тренировки могут помочь нормализовать биологический ритм, что способствует лучшему засыпанию вечером.
Утренняя активность заряжает энергией, уменьшает усталость в течение дня.
Важно, если вы не выспались - тренировка может быть менее эффективной. Не всем подходит утренняя активность: важно слушать свое тело и адаптировать график под себя.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Елены Даманской и сайт Healthline.
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