Вечером или утром? Вот когда хуже всего тренироваться

Вечерние тренировки приобретают все большую популярность среди людей с напряженным рабочим графиком. Однако физическая активность в позднее время может негативно влиять на организм.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда лучше всего тренироваться.

Чем вредны вечерние тренировки

По словам эндокринолога Елены Даманской, надпочечники - внутренние "батарейки" организма и вечерние тренировки могут им навредить.

Именно они отвечают за выработку кортизола - гормона стресса, который поддерживает нас в тонусе.

Проблема в том, что вечером кортизол должен снижаться, чтобы тело переходило в режим восстановления. Но интенсивная тренировка заставляет надпочечники снова выбрасывать кортизол, что создает дополнительный стресс.

Если делать это постоянно:

надпочечники истощаются

снижается качество сна и восстановления

появляется ощущение усталости утром, хотя вроде и спали достаточно

возникает гормональный дисбаланс, влияющий на иммунитет, вес, настроение и общее самочувствие

Особенно опасно это для людей, которые уже имеют проблемы с энергией, тревожностью, нарушением сна или хронической усталостью.

Польза утренних тренировок

Улучшение настроения

Во время физической активности выделяются эндорфины - "гормоны счастья", которые помогают чувствовать себя лучше в течение всего дня. Утренняя тренировка также помогает уменьшить уровень кортизола.

После физической активности улучшается кровообращение в мозге, что способствует лучшей сосредоточенности и производительности.

Физиологические преимущества

Тело начинает активно сжигать калории с самого утра. Также регулярные утренние тренировки могут помочь нормализовать биологический ритм, что способствует лучшему засыпанию вечером.

Утренняя активность заряжает энергией, уменьшает усталость в течение дня.

Важно, если вы не выспались - тренировка может быть менее эффективной. Не всем подходит утренняя активность: важно слушать свое тело и адаптировать график под себя.