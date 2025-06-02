8 ошибок во время ходьбы, которые незаметно ускоряют старение тела

Ходьба - простая, но мощная форма физической активности, поддерживающая молодость и здоровье. Но некоторые распространенные ошибки во время прогулок могут не только сводить на нет пользу, но и ускорять старение организма.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как избежать этих ошибок, чтобы не вредить здоровью.

Тренер Эйприл Медрано рассказала, что плохая техника ходьбы может определенно повлиять на силу, равновесие и увеличить риск травм. Когда осанка неправильная или походка неровная, это создает компенсации, которые ослабляют ключевые мышцы, такие как ягодичные мышцы и мышцы кора. Со временем это может привести к боли в суставах, снижению мощности во время тренировок и повышению риска травм.

Дисбаланс от неправильной ходьбы также может нарушить положение тела, что затрудняет поддержание стабильности или эффективное наращивание силы.

Стоит избегать приведенных ниже привычек, которые незаметно старят тело.

Ходьба с напряженными руками

Если вы идете с напряженными руками, то самое время добавить немного размаха шагам. Размахивание руками - это не просто для красоты, но и важно для стабильности и ритма.

Ходьба с напряженными руками или без размахивания - это распространенная тенденция, которая лишает естественного импульса и нарушает равновесие. Ваши руки должны естественно качаться вперед и назад (не поперек тела), а силовые тренировки верхней части тела могут помочь восстановить это плавное движение.

Сутулость

Независимо от того, сидите ли вы за столом или просто занимаетесь своими делами, сутулиться не нужно.

Сутулость во время ходьбы сжимает позвоночник, напрягает шею и создает тот сгорбленный вид, который ассоциируется со старением.

Сосредоточьтесь на ходьбе с высокой осанкой, где голова запрокинута над плечами. Кроме того, выполняйте упражнения, такие как растягивание эспандеров и тяги у стены, которые укрепляют верхнюю часть спины.

Слишком короткие или слишком длинные шаги

Короткий шаг ограничивает подвижность таза, снижает эффективность ходьбы. Тогда как слишком длинный - увеличивает ударную нагрузку на суставы.

Стоит найти естественную длину шага, чтобы сохранять равновесие и ритм.

Отдавать предпочтение плоским поверхностям

Легко выработать привычку выбирать одни и те же ровные предполагаемые пешеходные маршруты. Хотя ходьба по беговой дорожке или тротуару может быть удобной, но она не создает нагрузки для тела. Поэтому стоит постоянно менять свой распорядок дня.

Добавление тропинок, травы или песка, а также упражнения на ловкость, такие как выпады во время ходьбы или боковые шаги, могут развить устойчивость.

Ношение неподходящей обуви

Ваша обувь для ходьбы должна обеспечивать поддержку и прочность, чтобы получить безопасную и эффективную кардиотренировку.

Ношение неправильной обуви - слишком изношенной или чрезмерно амортизированной может привести к плохой механике походки и ослаблению мышц стопы.

Инвестирование в хорошо подобранную и поддерживающую обувь может укрепить стопы и положительно повлиять на все положение тела.

Неумение дышать глубоко

Поверхностное дыхание во время ходьбы снижает поступление кислорода.

Дышите глубже, ритмично - это улучшает обмен веществ и общий тонус.

Смотреть вниз постоянно

Взгляд в землю способствует сгибанию шеи и ухудшает осанку. Со временем это вызывает "текстовую шею" - напряжение мышц, головные боли, ускоренное старение шейного отдела позвоночника.

Взгляд должен быть направлен прямо, примерно на 5-10 м вперед.

Перекатывание с пятки на носок нарушено

Ходьба "плоской стопой" или "на пальцах" нарушает биомеханику движения, перегружает суставы. Это негативно влияет на колени, бедра и спину.