Мужчина делал 100 выпадов ежедневно в течение месяца: вот что произошло с телом

Американский тренер решил бросить себе необычный вызов - ежедневно делать 100 выпадов в течение месяца. Он поделился впечатлениями, результатами и рассказал, как такое простое упражнение изменило его тело, силу и выносливость.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This. Not That !

Почему решил делать 100 выпадов ежедневно

Тренер Джаррод Ноббе рассказал, что регулярно поднимал вес и ежедневно ходил, но хотел добавить что-то простое и чрезвычайно эффективное, чтобы увидеть, сможет ли это изменить его нижнюю часть тела.

Поэтому он решил выполнить выпады, ведь они просты и не требуют никакого оборудования.

"Я выбрал выпады, потому что они невероятно эффективны. Они одновременно прорабатывают ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия и мышцы кора. Они развивают баланс, координацию и выносливость. И быстро обнаруживают слабые места. Мне также понравилась их универсальность. Вы можете делать их вперед, назад, в сторону или с отягощениями", - объяснил он.

В частности, в некоторые дни он учитывал выпады с отягощением во время тренировки, а в другие - только с весом собственного тела. Он сочетал выпады с ходьбой, обратные выпады, боковые и разделенные приседания, чтобы освежить тренировку и сосредоточиться на разных плоскостях движения.

Если он уже тренировал ноги или выполнял комплекс упражнений на все тело, то делал выпады между подходами или добавлял их в конце, как завершающий прием.

Чем полезны выпады (фото: eatthis.com)

Как изменилось его тело

После второй недели его ноги стали заметно более упругими. Квадрицепсы и ягодичные мышцы выглядели более четкими, особенно вокруг внешнего размаха и ягодично-подколенной мышцы.

"Я не похудел, но чувствовал себя стройнее. Мои ноги были сильнее и чувствительнее во время подъемов и ежедневных движений. И, как ни странно, мое равновесие улучшилось. Выпады во время ходьбы стали более плавными. Даже моя осанка улучшилась", - поделился мужчина.

Серьезных неудач не было, но в некоторые дни мужчине приходилось бороться с болью или умственной усталостью.

Чему научил челлендж

Ежедневный челлендж с выпадами научил его быть последовательным, даже когда ему не хотелось тренироваться.

В некоторые дни он выполнял все 100 повторений за одну тренировку. В другие дни постепенно выполнял упражнения небольшими периодами.

В частности, он также начал больше растягиваться и больше сосредотачивался на гидратации. К тому же восстановление после тренировки стало таким же важным, как и количество повторений.