Ввечері чи зранку? Ось коли найгірше тренуватись
Вечірні тренування набувають все більшої популярності серед людей із напруженим робочим графіком. Проте фізична активність у пізній час може негативно впливати на організм.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли найкраще за все тренуватись.
Чим шкідливі вечірні тренування
За словами ендокринолога Олени Даманської, наднирники - внутрішні "батарейки" організму і вечірні тренування можуть їм нашкодити.
Саме вони відповідають за вироблення кортизолу - гормону стресу, який підтримує нас у тонусі.
Проблема в тому, що вечері кортизол має знижуватись, щоб тіло переходило в режим відновлення. Але інтенсивне тренування змушує наднирники знову викидати кортизол, що створює додатковий стрес.
Якщо робити так постійно:
- наднирники виснажуються
- знижується якість сну та відновлення
- з’являється відчуття втоми зранку, хоча ніби й спали достатньо
- виникає гормональний дисбаланс, що впливає на імунітет, вагу, настрій і загальне самопочуття
Особливо небезпечно це для людей, які вже мають проблеми з енергією, тривожністю, порушенням сну чи хронічною втомою.
Користь ранкових тренувань
Покращення настрою
Під час фізичної активності виділяються ендорфіни - "гормони щастя", які допомагають почуватися краще протягом усього дня. Ранкове тренування також допомагає зменшити рівень кортизолу.
Після фізичної активності покращується кровообіг у мозку, що сприяє кращій зосередженості та продуктивності.
Фізіологічні переваги
Тіло починає активно спалювати калорії з самого ранку. Також регулярні ранкові тренування можуть допомогти нормалізувати біологічний ритм, що сприяє кращому засинанню ввечері.
Ранкова активність заряджає енергією, зменшує втому протягом дня.
Важливо, якщо ви не виспались - тренування може бути менш ефективним. Не всім підходить ранкова активність: важливо слухати своє тіло й адаптувати графік під себе.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінку ендокринолога Олени Даманської та сайт Healthline.
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