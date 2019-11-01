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Крок назад на зустріч з Путіним

Новини » Прес-релізи     01.11.2019 - 14:30
Крок назад на зустріч з Путіним

Чи зможе розведення військ привести до миру? Запитаємо у переселенців, політиків, бійців, волонтерів та громадських діячів.

Як живуть і що думають мешканці майбутньої сірої зони? Покажемо в прямому ефірі. Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера. Дивіться на наших сторінках у Facebook та YouTube @shusteronline. 21:00.

Святослав Вакарчук, Лідер партії “Голос”,

Давід Арахамія, Голова фракції “СЛУГА НАРОДУ”,

Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ,

Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ”,

Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016 - початок 2019),

Андрій Білецький, Лідер партії “Національний корпус”,

Ірина Верещук, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, Голова підкомітету держбезпеки і оборони,

Іван Крулько, народний депутат, ВО “Батьківщина”,

Зоряна та Катерина, сестри волонтерки,

Микола Катеринчук, Лідер Європейської партії України,

Валентин Лихоліт “Батя”, боєць батальйону “Айдар” (2014-2015).

Вони говорять, а вирішує народ.

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