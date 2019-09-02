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Стало відомо, до яких комітетів ВР увійшли Порошенко, Тимошенко і Вакарчук

Новини » Політика    02.09.2019 - 14:07
Стало відомо, до яких комітетів ВР увійшли Порошенко, Тимошенко і Вакарчук
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, п'ятий президент увійшов до комітету ВР з питань інтеграції з ЄС

Стало відомо, до яких парламентських комітетів увійшли п'ятий президент Петро Порошенко, а також лідери партій "Голос" та "Батьківщина" Святослав Вакарчук та Юлія Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Верховної ради.

Зокрема, Порошенко увійшов до комітету ВР з питань інтеграції з Європейським союзом.

При цьому Вакарчук став членом комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. До цього ж комітету увійшла й колишній віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Крім того, Тимошенко увійшла до комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, на першому засідання 29 серпня Верховна рада України затвердила список парламентських комітетів і їх керівництво.

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що розподіл керівних посад у комітетах ВР відбувся на основі пропорційного принципу.

Додамо також, на першому пленарному засіданні Ради 9 скликання сформували парламентські фракції і депутатські групи.

Рада затвердила список парламентських комітетів та їх керівництво У Раді пояснили розподіл керівних посад у комітетах
Новини України Порошенко ПетроСвятослав ВакарчуккомитетТимошенко
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