Вакарчук жорстко проїхався по "Кварталу 95"

Вакарчук відреагував на скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки (колаж РБК-Україна)

Вакарчук різко висловився про скандальний номер "Кварталу 95" та хору Верьовки

На скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки різко і досить жорстко відреагував Святослав Вакарчук. На своїй сторінці у Facebook лідер рок-групи "Океан Ельзи" та народний депутат назвав номер про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої, показаний у "Вечірньому Кварталі", "дном".

"Історія з і Кварталом хором - дно. Крапка", - лаконічно висловився Вакарчук.

Скріншот (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В коментарях українці в більшості своїй згодні з культовим музикантом. Правда, деякі юзери остерігаються, що пародійний номер "Кварталу 95" та національного хору, який, до речі, фінансується за рахунок платників податків, може бути не самим дном...

Здається мені, що ця історія - це не просто дно, а початок нового дна.

Саме той момент, коли знизу постукали...

Согласна с вами полностью. Мерзко и цинично

Дно? Не було ніякого дна, є просто безодня.

Не будьте так уверены, они и его пробьют.

З чужого горя сміятись не можна. Але вони скільки сміялись з народу, тримаючи їх за дурних. Так що з них можна. Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.

А вы не хотите в зале ВР поставить вопрос о прекращении госфинансирования хора Веревки лет так на сто?

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, студія "Квартал 95" в черговий раз потрапила в гучний скандал через те, що заспівала "жартівливу" пісню про згорілий будинок колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої. У пісні, яку Євген Кошовий та артисти Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки виконали у останньому випуску "Вечірнього Кварталу", є такі слова, як: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а у Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Горіла Хата - Пісня про Гонтареву Вечірній Квартал 2019