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Вакарчук "втік" з ВР на концерт: пояснення нардепа

STYLERПерсони    20.09.2019 - 19:46
Вакарчук "втік" з ВР на концерт: пояснення нардепа
Вакарчук пішов з Верховної Ради на концерт - коментар нардепа (колаж РБК-Україна)

Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук пояснив, чому повинен був піти раніше часу

Святослав Вакарчук пішов з Верховної Ради заради власного концерту в Мінську. Як і нардеп Жан Беленюк, соліст групи "Океан Ельзи" не відмовляється від творчої кар'єри. Через це йому довелося пожертвувати роботою у ВР. Так, 20 вересня, народний депутат від партії "Голос" пішов до закриття засідання для того, щоб встигнути до 20:00 на концерт в Мінську. Про це передає кореспондент "Українських Новин".

Як розповів прес-секретар, якщо засідання парламенту затягнеться до 18 і пізніше, Вакарчуку доведеться покинути засідання, щоб встигнути на концерт.

За станом на 17:15 Вакарчука немає в залі засідання, в кулуарах, він не з'являється під час голосування за законопроекти.

Вакарчук &quot;втік&quot; з ВР на концерт: пояснення нардепа

Вакарчук пішов з Верховної Ради на концерт - коментар нардепа (фото: РБК-Україна)

Святослав Вакарчук заявив, що буде виступати в Мінську безкоштовно, але, якщо запланований концерт, він не може його пропустити.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, які комітети ВР увійшли Порошенко, Тимошенко і Вакарчук.

До цього Притула висловився про вибори в Раду і оцінив результати для "Голосу".

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