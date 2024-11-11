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Беременная жена Остапчука внезапно показалась в больнице: "Угроза преждевременных родов"

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)
Автор: Катерина Собкова

Третья жена ведущего Владимира Остапчука, бизнесвумен и блогерша Екатерина Полтавская, которая недавно растрогала романтическими фото с мужем, показала, что она находится в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 24-летней девушки.

Сегодня утром Полтавская вышла в Stories и рассказала, что ночью ей стало плохо, из-за чего пришлось обратиться за помощью врачей.

"Это я сегодня ночью. Тим решил, что у мамы слишком приятная беременность. Поэтому у меня начал тянуть, болеть и каменеть живот. Угроза преждевременных родов", - отметила блогерша.

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Она показала короткое видео, на котором ей делают КТГ, чтобы проверить показатели плода и выяснить, не началась ли родовая деятельнсоть.

Отметим, что ранее Полтавская сообщала, что роды должны пройти в середине декабря.

Затем блогерша написала, что ей стало лучше, но пока она остается в больнице.

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Что известно об отношениях Полтавской и Остапчука

Екатерина Полтавская - третья жена телеведущего Владимира Остапчука, которая моложе его на 16 лет. Их отношения начались с того, что девушка помогла шоумену вернуть его заблокированную страницу в Instagram.

На тот момент Остапчук только развелся со второй супругой, юристкой и нотариусом Кристиной Горняк, с которой прожил менее 2-х лет. До этого он был в браке с Еленой Войченко, от которой имеет двоих детей. После начала полномасштабного вторжения они живут в Канаде.

Как призналась Полтавская, после первого свидания она не хотела продолжения отношений, но ведущий был настойчивым. Вскоре они стали жить вместе и поженились.

Сейчас пара в ожидании первого совместного ребенка. Летом они устроили гендер-пати, на которой узнали пол - у них будет мальчик.

Также они уже рассекретили имя малыша.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

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