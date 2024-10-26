Избранница Остапчука объяснила, почему согласилась на смену фамилии: "Не хотела раньше"

Екатерина Полтавская, которая недавно вспомнила о начале отношений с Владимиром Остапчуком, на этот раз прокомментировала тему смены фамилии. Беременная избранница ведущего объяснила, почему согласилась на этот шаг.

Что написала блогерша и журналистка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Полтавская высказалась о смене фамилии

Так, она поделилась фото вместе с любимым возле ЗАГСа и объяснила причину их визита туда.

"Развод - это позже как-то... Сегодня решила, что надо сменить фамилию. Не хотела раньше, потому что Остапчуков уже многовато. Но Вова уговорил, чтобы с ребенком на одной фамилии все были", - поделилась Екатерина.

Кроме того, Полтавская также пошутила, что "ЗАЦС - любимое место" ее мужа, и показала соответствующий кадр.

Екатерина Полтавская высказалась о смене фамилии (фото: instagram.com/poka.tya)

Также, общаясь с подписчиками, звезда соцсетей призналась, что они с любимым планируют и девочку в будущем, а потому она не станет рассекречивать имя, которое хотела бы для дочери.

Избранница Остапчука прокомментировала будущее пополнение в семье (фото: instagram.com/poka.tya)

Напомним, о беременности Остапчук и его избранница сообщили в конце июля. Тогда они опубликовали в сети видео, где девушка предстала с кругленьким животиком. Пара, как известно, ждет сына, которого хочет назвать Тимофей.

К слову, Екатерина Полтавская - третья жена Владимира Остапчука. До этого он был в браке с блогершей и юристкой Кристиной Горняк, а первой его избранницей была Наталья Войченко, от которой у шоумена есть сын и дочь. Семья, как известно, проживает за границей.

Пара ждет ребенка (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)