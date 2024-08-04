ua en ru
Вс, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Остапчук рассекретил пол будущего ребенка (видео)

Воскресенье 04 августа 2024 15:54
UA EN RU
Остапчук рассекретил пол будущего ребенка (видео) Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото с Instagram-страницы vova_ostapchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена, бизнесвумен Екатерина Полтавская, рассекретили пол будущего малыша.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.

Так, супруги организовали гендер-пати. На лужайке с большим белоснежным бантом, синий дым раскрыл, кто родится у Остапчуков.

Таким образом стало известно, что у супругов будет мальчик.

Судя по видео, пара не приглашала гостей, а устроила праздник только для себя.

К слову, для Екатерины, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, это будет первый ребенок, а вот для Владимира - третьим.

От первого брака с Еленой Войченко у ведущего двоих детей - сын Эван и дочь Эмилия.

Детей от второго брака, с Кристиной Горняк, Остапчук не имеет.

С журналисткой Екатериной, которая моложе Владимира на 15 лет, шоумен начал отношения вскоре после быстрого разрыва со второй женой.

Ранее Остапчук ответил, общается ли с детьми от первого брака.

Также мы писали, что он попал в скандал из-за ТЦК и "отмазывания" от службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Остапчук Звезды шоу-бизнеса Дети
NEWS
F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители
F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители