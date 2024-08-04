Остапчук рассекретил пол будущего ребенка (видео)
Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена, бизнесвумен Екатерина Полтавская, рассекретили пол будущего малыша.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.
Так, супруги организовали гендер-пати. На лужайке с большим белоснежным бантом, синий дым раскрыл, кто родится у Остапчуков.
Таким образом стало известно, что у супругов будет мальчик.
Судя по видео, пара не приглашала гостей, а устроила праздник только для себя.
К слову, для Екатерины, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, это будет первый ребенок, а вот для Владимира - третьим.
От первого брака с Еленой Войченко у ведущего двоих детей - сын Эван и дочь Эмилия.
Детей от второго брака, с Кристиной Горняк, Остапчук не имеет.
С журналисткой Екатериной, которая моложе Владимира на 15 лет, шоумен начал отношения вскоре после быстрого разрыва со второй женой.
Ранее Остапчук ответил, общается ли с детьми от первого брака.
Также мы писали, что он попал в скандал из-за ТЦК и "отмазывания" от службы.