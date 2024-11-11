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Вагітна дружина Остапчука раптово показалася у лікарні: "Загроза передчасних пологів"

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)
Автор: Катерина Собкова

Третя дружина ведучого Володимира Остапчука, бізнесвумен та блогерка Катерина Полтавська, яка нещодавно зворушила романтичними фото з чоловіком, показала, що вона перебуває у лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 24-річної дівчини.

Сьогодні вранці Полтавська вийшла у Stories та розповіла, що вночі їй стало погано, через що довелося звернутися за допомогою лікарів.

"Це я сьогодні вночі. Тім вирішив, що у мами надто приємна вагітність. Тому в мене почав тягнути, боліти і кам'яніти живіт. Загроза передчасних пологів", - зазначила блогерка.

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Вона показала коротке відео, на якому їй роблять КТГ, щоб перевірити показники плоду і з'ясувати, чи не почалася родова діяльність.

Зазначимо, що раніше Полтавська повідомляла, що пологи мають відбутися в середині грудня.

Згодом блогерка написала, що їй вже краще, але поки що залишається у лікарні.

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Що відомо про стосунки Полтавської та Остапчука

Катерина Полтавська - третя дружина телеведучого Володимира Остапчука, яка молодша за нього на 16 років. Їхні стосунки почалися з того, що дівчина допомогла шоумену повернути його заблоковану сторінку в Instagram.

На той момент Остапчук лише розлучився з другою дружиною, юристкою та нотаріусом Крістіною Горняк, з якою прожив менше 2-х років. До цього він був одружений з Оленою Войченко, від якої має двох дітей. Після початку повномасштабного вторгнення вони мешкають у Канаді.

Як зізналася Полтавська, після першого побачення вона не хотіла продовження стосунків, але ведучий був наполегливим. Незабаром вони почали жити разом і побралися.

Зараз пара в очікуванні першої спільної дитини. Влітку вони влаштували гендер-паті, на якій впізнали стать - у них буде хлопчик.

Також вони вже розсекретили ім'я малюка.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

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